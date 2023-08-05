تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:20 GMT 05.08.2023
ثقبت الناقلة الروسية "سيغ" في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش نتيجة هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية، ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك.
05:20 GMT 05.08.2023
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت عدة هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وتمكنت من تكبيد العدو خسائر بشرية تصل إلى 90 فردا.