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https://sputnikarabic.ae/20230805/حاكم-سيفاستوبول-رصد-سفينة-مسيرة-في-المنطقة-البحرية-1079809029.html
حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية
حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية
أعلن حاكم المنطقة ميخائيل رازفوجيف، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T09:38+0000
2023-08-05T09:38+0000
روسيا
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وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ والعودة.وأوضح أنه لا داعي لإخلاء الشواطئ، فالوضع تحت سيطرة الأسطول بالكامل. بعد حوالي الساعة 13.00، سيتم رفع القيود المفروضة على حركة المرور وسيبدأ النقل المائي في العمل مرة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230805/أسير-أوكراني-يعتقد-أن-أوكرانيا-أصبحت-ساحة-اختبار-للأسلحة-الغربية-1079808826.html
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روسيا
روسيا

حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية

09:38 GMT 05.08.2023
© Sputnik . Konstantin Chalabovاستعدادات لإقامة عرض عسكري احتفالا بيوم القوات البحرية الروسية في سيفاستوبول
استعدادات لإقامة عرض عسكري احتفالا بيوم القوات البحرية الروسية في سيفاستوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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أعلن حاكم المنطقة ميخائيل رازفوجيف، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.
وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ والعودة.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
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09:15 GMT
وأوضح أنه لا داعي لإخلاء الشواطئ، فالوضع تحت سيطرة الأسطول بالكامل. بعد حوالي الساعة 13.00، سيتم رفع القيود المفروضة على حركة المرور وسيبدأ النقل المائي في العمل مرة أخرى.
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