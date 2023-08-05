https://sputnikarabic.ae/20230805/حزب-الله-حريصون-على-عدم-انهيار-مؤسسات-الدولة-اللبنانية-1079815267.html

"حزب الله": حريصون على عدم انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية

"حزب الله": حريصون على عدم انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية

قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم السبت، إن "الحزب هو أكثر جهة حريصة اليوم على عدم انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية". 05.08.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت، عن هاشم صفي الدين، أن "حزب الله" حريص على عدم انهيار مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة الجيش والقوى الأمنية، بدعوى أنه ليس للحزب مصلحة بإنهيار بلده لبنان".وشدد هاشم صفي الدين، على أن "هذا البلد بلدنا ويعنينا ولا يظن أحد أننا إن كنا ضمن محور المقاومة ونؤمن بها، ومشروعها المتمثل بتحرير فلسطين فيجب أن يكون بلدنا حطاما، هذا غير صحيح".وجاءت تصريحات رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني في كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح المخيم السنوي الـ15 لوحدة المهن الحرة في "حزب الله" في مدينة عباس الموسوي الشبابية الكشفية.وأكد المسؤول في الحزب اللبناني، أن حزبه لا يريد أن "يحكم البلد بل يسعى لضخ القوة فيه ليكون قادرا على تحصيل حقوقه وحفظ ثرواته"، مشيرا إلى أن "المقاومة اليوم ترعب العدو الإسرائيلي بالقوة التي تملكها، لأنها اعتمدت في استراتيجية الهجوم على نقاط ضعف هذا العدو".ونفى صفي الدين ما يتم نشره عن رغبة "حزب الله" في انهيار لبنان وأخذ البلد إلى المجهول لتحصيل مكاسب سياسية أو تغيير النظام، وأضاف "إننا لم نضع الطائف ولسنا من يريد أن يخربه ولسنا من أقام النظام ولا نريد تخريبه ولم نعمل على ذلك، ولكن من يهدم هو من لا يريد البناء ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يتحاور، وهو من عقله في السفارة وقراراته بين الأيادي الخارجية".ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، إذ تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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