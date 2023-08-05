https://sputnikarabic.ae/20230805/خبراء-روسيا-على-أهبة-الاستعداد-لانتشال-أفريقيا-من-براثن-الابتزاز-الاقتصادي-الغربي-1079813304.html

خبراء: روسيا "على أهبة الاستعداد" لانتشال أفريقيا من براثن الابتزاز الاقتصادي الغربي

خبراء: روسيا "على أهبة الاستعداد" لانتشال أفريقيا من براثن الابتزاز الاقتصادي الغربي

بدأ النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية مع بداية تداعي العالم أحادي القطب، وللحفاظ على زخمها، لجأت الدول الأفريقية إلى البحث عن شركاء استراتيجيين موثوق بهم. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T14:06+0000

2023-08-05T14:06+0000

2023-08-05T14:06+0000

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ويتجه قادة الدول الأفريقية إلى أولئك المستعدين لإجراء حوار على قدم المساواة، مع مراعاة مصالح الطرفين، نرى اليوم كيف تبتعد أفريقيا بشكل متزايد عن الغرب، الذي استغل الثروات الطبيعية والموارد البشرية في البر الرئيسي لسنوات عديدة.التجارة بين روسيا والدول الأفريقيةفي يوليو 2023، نُشر مقال بقلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيه الرئيس إلى زيادة حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي.ووفقًا للبنك الدولي ، في الوقت الحالي، تمثل البلدان الأفريقية نحو 3% من إجمالي حجم التجارة الروسية.كشف دينيس ديغتيريف، رئيس قسم تاريخ وأطر العلاقات الدولية في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "رودن" في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه: "حتى عام 2022، كان هيكل التجارة العالمية مركزًا ومحيطًا، كانت أوروبا المركز، وكانت روسيا في شبه الأطراف، وكانت أفريقيا على الهامش. في السابق، لم يتم تنظيم جميع عمليات التسليم، بما في ذلك عمليات الإرجاع، بشكل مباشر، ولكن عبر أوروبا".وأكد الخبير أنه "بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، توقفت هذه القنوات اللوجستية. اليوم، يتم إنشاء فرصة فريدة للشركات الروسية والأفريقية للتعاون المباشر مع بعضها بعضا، متجاوزة دول المركز التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".حل مشكلة الغذاءوعلى خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا"، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية، خلال السنوات الثلاث الماضية. وأدت العقوبات التي فرضت على روسيا بعد بدء العملية العسكرية، أكبر مصدر للقمح في العالم، إلى تفاقم الوضع في السوق.وكانت نتيجة ذلك تقليص برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية لأفريقيا، التي عانت في السابق من مشاكل في التمويل.واعترفت الأمم المتحدة أنه "خلال فترة الاتفاقيات بأكملها، لم تحصل الدول الأفقر إلا على 10% من الذرة و 40% من القمح، بينما تم إرسال الباقي إلى دول العالم الغنية ذات الدخل فوق المتوسط، كالصين وإسبانيا وتركيا وغيرها".ولفت ديغتيريف الانتباه إلى حقيقة أن "البلدان الأفريقية تحتاج أولًا وقبل كل شيء إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي، فهناك عدد من القيود الخطيرة التي لا تسمح بذلك حتى الآن"."المعجزة الاقتصادية" الأفريقيةوتابع ديغتيريف: "تجبر التغييرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية روسيا على البحث عن شركاء تجاريين جدد وتقوية علاقاتها مع الشركاء القدامى".وأشار الخبير إلى أن "في الوقت الحاضر، كسبت الحرب ضد الاستعمار الجديد جولة جديدة في القارة الأفريقية، فزعماء دول هذه المنطقة يسعون جاهدين من أجل سياسة مستقلة".وأشارت رئيسة المركز الإثيوبي للدبلوماسية العامة، ياسينا أحمد، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى "الدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي في المنطقة، وذكر أن هذه المنظمة تمكن اليوم الدول الأفريقية من اتباع سياسة مستقلة في البر الرئيسي، فهي تساعد على مقاومة الضغط من دول الغرب والشرق التي تقاتل من أجل الوجود في المنطقة".وتابعت، قائلة:وأوضح ديغتيريف: "يوجد الآن تحضر تلقائي إلى حد كبير، والذي مع ذلك يولد طلبًا كبيرًا على التكنولوجيا وكل ما يتعلق بالحياة الحضرية".وفقًا للخبير: "يمكن لروسيا المساهمة في التنمية الداخلية، إذ أنها تعمل كمزود للحلول الشاملة في مجال الأمن والسيادة، وتعتمد التنمية المحلية إلى حد كبير على الإمكانات الصناعية للبلدان الأفريقية".توسيع الشراكة خارج القارة الأفريقيةوبين ديغتيريف أن "التغييرات في العملية السياسية العالمية تحفز البلدان الأفريقية على تجاوز التعاون الإقليمي والمشاركة بنشاط أكبر في أنشطة الاتحادات الدولية الكبيرة. الآن، عندما يسعى العديد منهم للدفاع عن مصالحهم السيادية، أصبحت منظمات مثل الـ"بريكس" منصة جذابة لإقامة علاقات تعاون".وأضاف: "أصبحت القضية محل اهتمام خاص عشية القمة في جوهانسبرغ، التي ستعقد، في أغسطس من هذا العام. في الوقت الحالي ، تم بالفعل تقديم طلبات الانضمام إلى البريكس من قبل الجزائر ومصر وإثيوبيا ودول أخرى في القارة. بشكل عام ، تتوسع المنظمة بنشاط، أبلغت بلومبرج عن طلبات من أكثر من 20 دولة".وأردف ديغتيريف: "كما تتيح القمة الروسية الأفريقية فرصة لمناقشة قضايا التعاون الدولي. وفي إطار المنتدى، ستجرى مناقشة يتم خلالها مناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الاتحاد الأفريقي وأفريقيا".وختم الخبير: "من المهم اليوم لأفريقيا أن تجد مثل هذا التوازن الاقتصادي والسياسي، حيث يمكن لدولها أن تدافع عن سيادتها وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها متساوية، في المقابل، تبذل روسيا قصارى جهدها لتسهيل هذه العملية".

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