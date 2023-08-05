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https://sputnikarabic.ae/20230805/خبير-روسيا-تنسف-خطوط-الغرب-الحمراء-المعرقلة-لتنمية-أفريقيا-1079811588.html
خبير: روسيا تنسف خطوط الغرب الحمراء المعرقلة لتنمية أفريقيا
خبير: روسيا تنسف خطوط الغرب الحمراء المعرقلة لتنمية أفريقيا
كشف دينيس ديغتيريف، رئيس قسم تاريخ وأطر العلاقات الدولية في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "رودن" عن سيناريو يتغير فيه موقف البلدان الأفريقية مع تداعي العالم... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T12:21+0000
2023-08-05T12:21+0000
روسيا
أفريقيا
اقتصاد
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وأشار الخبير في حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "هيكل العلاقات الدولية والتجارة العالمية يشهد اليوم تغيرات أساسية، حيث تتم الآن إعادة هيكلة بنيان المركز والأطراف، والذي لعبت فيه الدول الغربية الدور القيادي، تلك البلدان التي اعتادت أن تكون على الأطراف والهامش تتقدم الآن، وهذا ينطبق أيضًا على روسيا وأفريقيا.واعتبر ديغتيريف أن "هذه العملية لها تأثير إيجابي على تبادل السلع بين الدول، حيث يتم اليوم خلق فرصة فريدة للشركات الروسية والأفريقية للتعاون المباشر مع بعضها البعض، متجاوزة دول المركز التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".ووفقًا لديغتيريف، "بذلت روسيا وبعض الدول الأفريقية بالفعل بعض الجهود لتشكيل سلاسل توريد جديدة، على سبيل المثال، قامت مؤسسة "فيسكو" الروسية للشحن بتحويل عدد من السفن للتسليم المباشر".ووفقًا للخبير، فإن "أهم شيء هو تحقيق التوازن بين الإمدادات بحيث يتم إجراء تبادل مربح للسلع".
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يجب-استخدام-التعاون-السياسي-مع-أفريقيا-لتعميق-التفاعل-الاقتصادي-1079723411.html
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روسيا, أفريقيا, اقتصاد
روسيا, أفريقيا, اقتصاد

خبير: روسيا تنسف خطوط الغرب الحمراء المعرقلة لتنمية أفريقيا

12:21 GMT 05.08.2023
© AFP 2023الوضع في النيجر - متظاهرون يلوحون بعلم النيجر والروسية أثناء تجمعهم خلال مسيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر في نيامي في 30 يوليو 2023.
الوضع في النيجر - متظاهرون يلوحون بعلم النيجر والروسية أثناء تجمعهم خلال مسيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر في نيامي في 30 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023
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كشف دينيس ديغتيريف، رئيس قسم تاريخ وأطر العلاقات الدولية في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "رودن" عن سيناريو يتغير فيه موقف البلدان الأفريقية مع تداعي العالم أحادي القطب، وكشف عن آفاق ومجالات إشكالية التعاون الروسي الأفريقي.
وأشار الخبير في حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "هيكل العلاقات الدولية والتجارة العالمية يشهد اليوم تغيرات أساسية، حيث تتم الآن إعادة هيكلة بنيان المركز والأطراف، والذي لعبت فيه الدول الغربية الدور القيادي، تلك البلدان التي اعتادت أن تكون على الأطراف والهامش تتقدم الآن، وهذا ينطبق أيضًا على روسيا وأفريقيا.
واعتبر ديغتيريف أن "هذه العملية لها تأثير إيجابي على تبادل السلع بين الدول، حيث يتم اليوم خلق فرصة فريدة للشركات الروسية والأفريقية للتعاون المباشر مع بعضها البعض، متجاوزة دول المركز التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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في السابق، لم يتم تنظيم جميع الإمدادات، بما في ذلك شحنات العودة بشكل مباشر، ولكن عبر أوروبا: على سبيل المثال، الكاكاو، الذي ينتج 40% منه في كوت ديفوار، يمر عبر إستونيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة ، انقطعت هذه القنوات اللوجستية.

ووفقًا لديغتيريف، "بذلت روسيا وبعض الدول الأفريقية بالفعل بعض الجهود لتشكيل سلاسل توريد جديدة، على سبيل المثال، قامت مؤسسة "فيسكو" الروسية للشحن بتحويل عدد من السفن للتسليم المباشر".

تصدر روسيا الحبوب على طول الخط الممتد من نوفوروسيسك إلى مصر، وتستورد من أفريقيا ثمار الحمضيات، من المغرب إلى سانت بطرسبرغ.

ووفقًا للخبير، فإن "أهم شيء هو تحقيق التوازن بين الإمدادات بحيث يتم إجراء تبادل مربح للسلع".
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