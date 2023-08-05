عربي
رئيس وزراء النيجر: لا يوجد رد إيجابي من قادة الإنقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن
https://sputnikarabic.ae/20230805/رئيس-وزراء-النيجر-نأمل-في-الوصول-لحل-تفاوضي-ولا-رد-إيجابيا-من-قادة-الانقلاب-على-طلب-إيكواس---عاجل-1079819748.html
رئيس وزراء النيجر: لا يوجد رد إيجابي من قادة الإنقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن
رئيس وزراء النيجر: لا يوجد رد إيجابي من قادة الإنقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن
قال رئيس وزراء جمهورية النيجر المعزول حمودو محمدو، إنه يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الحالية، مضيفا: "لكن لا يوجد رد إيجابي من قادة الانقلاب على طلب... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T17:45+0000
2023-08-05T18:35+0000
العالم
النيجر
أخبار النيجر
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079439618_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_1c9191a43a4e60c4cd4fed92aba80e65.jpg
وتابع محمدو، في تصريح لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت: "نثق بخبراء "إيكواس" العسكريين إذا اضطروا للتدخل العسكري في النيجر".وفي وقت سابق اليوم السبت، تحدث انتينيكار الحسن، المستشار السياسي لرئيس النيجر المعزول، إن ‏عمليات عسكرية محتملة ووشيكة في البلاد، لكنه حذر مما وصفه بـ "العواقب الوخيمة" على المنطقة.ولفت الحسن إلى أن الإنذار الأخير هو، اليوم السبت، مضيفا: "بالطبع ستتم عملية الحشد".وأفاد عبد الفتاح موسى، مفوض "إيكواس" المكلف للشؤون السياسية والأمن، أن المجموعة وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر تشمل ترتيب وتوقيت نشر القوات.ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" للانقلابيين غدا الأحد الـ 6 من أغسطس / آب.وتوعد المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، بالرد الفوري على أي "عدوان أو محاولة للعدوان" ضده من قبل "إيكواس"، مشيرا إلى أن رده سيكون بطريقة معلنة أو غير معلنة تجاه أحد أعضاء المجموعة.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول وتعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه.وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230805/مستشار-رئيس-النيجر-المعزول-يكشف-لـسبوتنيك-التوقيت-المحتمل-للتدخل-العسكري-في-بلاده--1079808613.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/ما-القدرات-العسكرية-لدول-إيكواس-التي-هددت-بالتدخل-العسكري-لإنهاء-الانقلاب-في-النيجر-1079815913.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079439618_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_2ef5aa167143ae90985a9f1c973a0188.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, النيجر, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, النيجر, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس وزراء النيجر: لا يوجد رد إيجابي من قادة الإنقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن

17:45 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 18:35 GMT 05.08.2023)
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFPالعقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس وزراء جمهورية النيجر المعزول حمودو محمدو، إنه يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الحالية، مضيفا: "لكن لا يوجد رد إيجابي من قادة الانقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن".
وتابع محمدو، في تصريح لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت: "نثق بخبراء "إيكواس" العسكريين إذا اضطروا للتدخل العسكري في النيجر".
وفي وقت سابق اليوم السبت، تحدث انتينيكار الحسن، المستشار السياسي لرئيس النيجر المعزول، إن ‏عمليات عسكرية محتملة ووشيكة في البلاد، لكنه حذر مما وصفه بـ "العواقب الوخيمة" على المنطقة.
الوضع في النيجر -أنصار يلوحون بالأعلام النيجيرية أثناء احتشادهم لدعم المجلس العسكري النيجيري أمام مبنى الجمعية الوطنية في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
مستشار رئيس النيجر "المعزول" يكشف لـ"سبوتنيك" التوقيت ‏المحتمل للتدخل العسكري في بلاده ‏
09:07 GMT
ولفت الحسن إلى أن الإنذار الأخير هو، اليوم السبت، مضيفا: "بالطبع ستتم عملية الحشد".
وأفاد عبد الفتاح موسى، مفوض "إيكواس" المكلف للشؤون السياسية والأمن، أن المجموعة وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر تشمل ترتيب وتوقيت نشر القوات.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" للانقلابيين غدا الأحد الـ 6 من أغسطس / آب.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟
17:08 GMT
وتوعد المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، بالرد الفوري على أي "عدوان أو محاولة للعدوان" ضده من قبل "إيكواس"، مشيرا إلى أن رده سيكون بطريقة معلنة أو غير معلنة تجاه أحد أعضاء المجموعة.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول وتعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه.
وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني مهام رئيس الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала