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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/روسيا-تنتج-الطائرات-المسيرة-غاستيلو-1079806927.html
روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"
روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"
أعلن مهندس التطوير أن روسيا بدأت في إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية "غاستيلو"، التي تم تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T06:15+0000
2023-08-05T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) مع مراعاة رغبات مشغلي الطائرات المسيرة العاملة في منطقة العملية الخاصة. على وجه الخصوص، ستكون الطائرة قادرة على الطيران ليلاً ومن الممكن استخدامها في الليل".ووفقًا له، فإن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30 في المائة من مكونات روسية الصنع، وهي على وجه الخصوص إطارات وأغلفة من الكربون.وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، سيتم زيادة عدد المكونات الروسية في الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "غاستيلو" FPV إلى 95 بالمائة".تعمل الطائرة المسيرة، وفقًا لمبدأ الواقع الافتراضي - يمكن للمشغل الذي يتحكم فيها رؤية الصورة من كاميرة الفيديو باستخدام شاشة أو خوذة فيديو أو نظارات فيديو.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويحيد-90-مقاتلا-ويسقط-4-مسيرات-بكراسني-ليمان--عاجل-1079805838.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"

06:15 GMT 05.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن مهندس التطوير أن روسيا بدأت في إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية "غاستيلو"، التي تم تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) مع مراعاة رغبات مشغلي الطائرات المسيرة العاملة في منطقة العملية الخاصة. على وجه الخصوص، ستكون الطائرة قادرة على الطيران ليلاً ومن الممكن استخدامها في الليل".
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويحيد 90 مقاتلا ويسقط 4 مسيرات في كراسني ليمان
03:55 GMT
ووفقًا له، فإن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30 في المائة من مكونات روسية الصنع، وهي على وجه الخصوص إطارات وأغلفة من الكربون.
وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، سيتم زيادة عدد المكونات الروسية في الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "غاستيلو" FPV إلى 95 بالمائة".
تعمل الطائرة المسيرة، وفقًا لمبدأ الواقع الافتراضي - يمكن للمشغل الذي يتحكم فيها رؤية الصورة من كاميرة الفيديو باستخدام شاشة أو خوذة فيديو أو نظارات فيديو.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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