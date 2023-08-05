https://sputnikarabic.ae/20230805/روسيا-تنتج-الطائرات-المسيرة-غاستيلو-1079806927.html
روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"
روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"
أعلن مهندس التطوير أن روسيا بدأت في إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية "غاستيلو"، التي تم تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T06:15+0000
2023-08-05T06:15+0000
2023-08-05T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) مع مراعاة رغبات مشغلي الطائرات المسيرة العاملة في منطقة العملية الخاصة. على وجه الخصوص، ستكون الطائرة قادرة على الطيران ليلاً ومن الممكن استخدامها في الليل".ووفقًا له، فإن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30 في المائة من مكونات روسية الصنع، وهي على وجه الخصوص إطارات وأغلفة من الكربون.وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، سيتم زيادة عدد المكونات الروسية في الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "غاستيلو" FPV إلى 95 بالمائة".تعمل الطائرة المسيرة، وفقًا لمبدأ الواقع الافتراضي - يمكن للمشغل الذي يتحكم فيها رؤية الصورة من كاميرة الفيديو باستخدام شاشة أو خوذة فيديو أو نظارات فيديو.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الدفاع-الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-ويحيد-90-مقاتلا-ويسقط-4-مسيرات-بكراسني-ليمان--عاجل-1079805838.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"
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أعلن مهندس التطوير أن روسيا بدأت في إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية "غاستيلو"، التي تم تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) مع مراعاة رغبات مشغلي الطائرات المسيرة العاملة في منطقة العملية الخاصة. على وجه الخصوص، ستكون الطائرة قادرة على الطيران ليلاً ومن الممكن استخدامها في الليل".
ووفقًا له، فإن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30 في المائة من مكونات روسية الصنع، وهي على وجه الخصوص إطارات وأغلفة من الكربون.
وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، سيتم زيادة عدد المكونات الروسية في الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة من طراز "غاستيلو" FPV إلى 95 بالمائة".
تعمل الطائرة المسيرة، وفقًا لمبدأ الواقع الافتراضي - يمكن للمشغل الذي يتحكم فيها رؤية الصورة من كاميرة الفيديو باستخدام شاشة أو خوذة فيديو أو نظارات فيديو.