https://sputnikarabic.ae/20230805/شويغو-يكرم-أبطال-العملية-العسكرية-الخاصة-على-محور-كراسنو-ليمانسكي-1079806567.html
شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي
شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي
قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، جوائز الدولة وأوسمة الشجاعة للجنود والضباط المتميزين الذين أظهروا البطولة في منطقة العملية العسكرية الخاصة... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T05:38+0000
2023-08-05T05:38+0000
2023-08-05T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في محور كراسنو-ليمانسكي، جوائز الدولة وأوسمة الاستحقاق للوطن والشجاعة وشارة صليب القديس جورج لجنود وضباط مجموعة القوات لبطولاتهم، وتم منح الضباط الذين أظهروا شجاعة شخصية أسلحة رمزية، مسدسات ياريجين".وقال شويغو "أهنئكم بهذه الجوائز التي تستحقونها. أنا متأكد من أنكم ستستمرون في خدمة بلدنا وقضيتنا بأمانة".وسأل شويغو عما إذا كانت دبابات ليوبارد ظهرت في منطقة مسؤولية المجموعة، فرد عليها الفريق أندريه موردفيتشيف، قائد المجموعة ، بأنها لم تصل بعد إلى خط التماس.وقال شويغو "لقد ضربهم رجالنا بقوة هناك، لذلك ربما لن يصلوا إليك بعد".
https://sputnikarabic.ae/20230805/تعرض-ناقلة-النفط-الروسية-سيغ-لأضرار-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1079806095.html
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روسيا
شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي
05:38 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 05:55 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، جوائز الدولة وأوسمة الشجاعة للجنود والضباط المتميزين الذين أظهروا البطولة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على محور كراسنو-ليمانسكي.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في محور كراسنو-ليمانسكي، جوائز الدولة وأوسمة الاستحقاق للوطن والشجاعة وشارة صليب القديس جورج لجنود وضباط مجموعة القوات لبطولاتهم، وتم منح الضباط الذين أظهروا شجاعة شخصية أسلحة رمزية، مسدسات ياريجين".
وقال شويغو "أهنئكم بهذه الجوائز التي تستحقونها. أنا متأكد من أنكم ستستمرون في خدمة بلدنا وقضيتنا بأمانة".
وسأل شويغو عما إذا كانت دبابات ليوبارد ظهرت في منطقة مسؤولية المجموعة، فرد عليها الفريق أندريه موردفيتشيف، قائد المجموعة ، بأنها لم تصل بعد إلى خط التماس.
وقال شويغو "لقد ضربهم رجالنا بقوة هناك، لذلك ربما لن يصلوا إليك بعد".