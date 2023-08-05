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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/شويغو-يكرم-أبطال-العملية-العسكرية-الخاصة-على-محور-كراسنو-ليمانسكي-1079806567.html
شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي
شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي
قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، جوائز الدولة وأوسمة الشجاعة للجنود والضباط المتميزين الذين أظهروا البطولة في منطقة العملية العسكرية الخاصة... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T05:38+0000
2023-08-05T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في محور كراسنو-ليمانسكي، جوائز الدولة وأوسمة الاستحقاق للوطن والشجاعة وشارة صليب القديس جورج لجنود وضباط مجموعة القوات لبطولاتهم، وتم منح الضباط الذين أظهروا شجاعة شخصية أسلحة رمزية، مسدسات ياريجين".وقال شويغو "أهنئكم بهذه الجوائز التي تستحقونها. أنا متأكد من أنكم ستستمرون في خدمة بلدنا وقضيتنا بأمانة".وسأل شويغو عما إذا كانت دبابات ليوبارد ظهرت في منطقة مسؤولية المجموعة، فرد عليها الفريق أندريه موردفيتشيف، قائد المجموعة ، بأنها لم تصل بعد إلى خط التماس.وقال شويغو "لقد ضربهم رجالنا بقوة هناك، لذلك ربما لن يصلوا إليك بعد".
https://sputnikarabic.ae/20230805/تعرض-ناقلة-النفط-الروسية-سيغ-لأضرار-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1079806095.html
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روسيا

شويغو يكرم أبطال العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنو-ليمانسكي

05:38 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 05:55 GMT 05.08.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، جوائز الدولة وأوسمة الشجاعة للجنود والضباط المتميزين الذين أظهروا البطولة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على محور كراسنو-ليمانسكي.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في محور كراسنو-ليمانسكي، جوائز الدولة وأوسمة الاستحقاق للوطن والشجاعة وشارة صليب القديس جورج لجنود وضباط مجموعة القوات لبطولاتهم، وتم منح الضباط الذين أظهروا شجاعة شخصية أسلحة رمزية، مسدسات ياريجين".
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04:42 GMT
وقال شويغو "أهنئكم بهذه الجوائز التي تستحقونها. أنا متأكد من أنكم ستستمرون في خدمة بلدنا وقضيتنا بأمانة".
وسأل شويغو عما إذا كانت دبابات ليوبارد ظهرت في منطقة مسؤولية المجموعة، فرد عليها الفريق أندريه موردفيتشيف، قائد المجموعة ، بأنها لم تصل بعد إلى خط التماس.
وقال شويغو "لقد ضربهم رجالنا بقوة هناك، لذلك ربما لن يصلوا إليك بعد".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
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