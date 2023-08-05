https://sputnikarabic.ae/20230805/ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-الصين-للقضية-الفلسطينية-1079811715.html

ما الذي يمكن أن تقدمه الصين للقضية الفلسطينية؟

ما الذي يمكن أن تقدمه الصين للقضية الفلسطينية؟

وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، واصفا إياها بأنها "مخيبة للآمال".‏ 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T12:25+0000

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ما الذي يمكن أن تقدمه الصين للقضية الفلسطينية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الصين للقضية الفلسطينية؟

وقال المالكي إن "الوعود التي قطعها بايدن لم يتحقق منها إلا القليل بعد مضي 3 سنوات"، مؤكدا أن "فلسطين تتجه بشكل متزايد إلى الصين، التي تدعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "بكين ترغب في زيادة وجودها في الشرق الأوسط، ليس اقتصادياً فحسب وإنما سياسيا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط، وإذا حدث ذلك في المستقبل، فلماذا لا تكون الصين موجودة إلى جانب دول أخرى".في هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، إن:من جانبها، أوضحت أستاذة العلاقات الدولية خبيرة الشؤون الصينية، د. نادية حلمي أن "وزير الخارجية الصيني، دعا في أبريل/ نيسان الماضي، إلى اتخاذ خطوات عملية لإحلال السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، كما أطلقت بكين مبادرة دعت خلالها لتوسيع عضوية اللجنة الرباعية لتضم البرازيل والهند والصين بما لها من تأثير وعلاقات دولية".وأشارت إلى أن "فلسطين تعول كثيرا على الدور الصيني من خلال وجودها في مجلس الأمن، وهو ما من شأنه أن يؤثر في اجتماع الجمعية العامة في نوفمبر المقبل لمحاولة دفع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كحقيقة على الأرض وليس كشعارات"، بحسب قولها.وأكد أن "العالم العربي شعر بضربة موجعة عندما حاولت واشنطن لعب دور الوسيط في هذا الصراع لكنها كانت دائما منحازة لإسرائيل، واستخدمت مرارا حق النقض الفيتو ضد الكثير من القرارات التي حاولت إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، ولهذا فإن الصين في عقل السياسيين العرب قد تكون النافذة الجديدة، وهو تصور منطقي يبرز الحاجة الماسة للشعب الفلسطيني لإيجاد بديل للمواقف المنحازة لواشنطن".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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