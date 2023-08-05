https://sputnikarabic.ae/20230805/مسؤول-فلسطيني-يتهم-إسرائيل-بقتل-37-طفلا-منذ-مطلع-العام-الحالي-1079812402.html
مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بقتل 37 طفلا منذ مطلع العام الحالي
مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بقتل 37 طفلا منذ مطلع العام الحالي
أفاد عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بأن السلطات الإسرائيلية قد قتلت 31 طفلًا في الضفة الغربية، و6 آخرين في قطاع غزة... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T13:02+0000
2023-08-05T13:02+0000
2023-08-05T13:02+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن أبو قطيش تصريحات، قال فيها إن "سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 160 طفلا، بينهم 21 طفلا في الاعتقال الإداري".وأشار المسؤول الفلسطيني إلى "تصاعد عمليات القتل والاعتقال التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق"، معبرا عن عدم توفر حماية للأطفال الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي، وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، بحسب قوله.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية"، فيما كان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية برقة جنوب شرق رام الله.وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، بأن "مجموعات المستوطنين اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان، وإصابة اثنين من أهالي القرية"، وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".
https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بقتل 37 طفلا منذ مطلع العام الحالي
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أفاد عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بأن السلطات الإسرائيلية قد قتلت 31 طفلًا في الضفة الغربية، و6 آخرين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي.
ونقلت وكالة
"وفا" عن أبو قطيش تصريحات، قال فيها إن "سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 160 طفلا، بينهم 21 طفلا في الاعتقال الإداري".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى "تصاعد عمليات القتل والاعتقال التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق"، معبرا عن عدم توفر حماية للأطفال الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي، وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، بحسب قوله.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص
مستوطنين هاجموا القرية"، فيما كان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية برقة جنوب شرق رام الله.
وأفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك"، بأن "مجموعات المستوطنين
اقتحمت قرية برقة بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش والمستوطنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل الشاب معطان، وإصابة اثنين من أهالي القرية"، وأضاف أن "المستوطنين قاموا بأعمال عربدة خلال الهجوم على القرية واحرقوا سيارتين".