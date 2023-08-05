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https://sputnikarabic.ae/20230805/وزير-الدفاع-الأمريكي-يحذر-من-خطر-يواجه-جيشه-لأول-مرة-في-التاريخ-1079808528.html
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من خطر يواجه جيشه لأول مرة في التاريخ
وزير الدفاع الأمريكي يحذر من خطر يواجه جيشه لأول مرة في التاريخ
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن جاهزية القوات معرضة للخطر مع تنحي قائد الجيش يوم الجمعة، تاركا القوات البرية ومشاة البحرية للجيش الأمريكي دون قادة... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T09:20+0000
2023-08-05T09:20+0000
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ونقلت مجلة "ذا وييك" عن أوستن حديثا، قال فيه إن فشل مجلس الشيوخ في اعتماد القادة الجدد للخدمات يؤدي إلى تعطيل القوة ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. وحذر أوستن من أن عدم مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار القادة المؤهلين يقوض الاستعداد العسكري ويضعف القدرة على الاحتفاظ بضباط ممتازين في صفوف الجيش. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات بلاده تحتاج إلى إجراء تحويلات منظمة وسريعة لتعيين القادة العسكريين، قائلاً: "القوات المتميزة تحتاج إلى قادة ممتازين".يأتي ذلك بعد أن أصبحت القوات البرية في القوات المسلحة الأمريكية دون قائد معتمد من مجلس الشيوخ، بعد أن استمر عضو جمهوري في المجلس في عرقلة التعيينات العسكرية.وتنحى رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال جيمس ماكونفيل عن القيادة يوم الجمعة، وبهذا سيصبح هناك فرعان من القوات المسلحة، وهما الجيش وسلاح مشاة البحرية، دون قادة معتمدين للمرة الأولى في التاريخ.وعرقل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل مئات التعيينات العسكرية من التقدم، قائلاً إن البنتاغون يسيء استخدام التمويل الحكومي لتغطية تكاليف السفر لعمليات إجهاض النساء في الخدمة ونساء أسر المجندين. وبالمثل، أصبح سلاح مشاة البحرية بدون قادة معتمدين من مجلس الشيوخ منذ أوائل يوليو/ تموز لأول مرة في تاريخه.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يحذر من خطر يواجه جيشه لأول مرة في التاريخ

09:20 GMT 05.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن جاهزية القوات معرضة للخطر مع تنحي قائد الجيش يوم الجمعة، تاركا القوات البرية ومشاة البحرية للجيش الأمريكي دون قادة معتمدين من مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ.
ونقلت مجلة "ذا وييك" عن أوستن حديثا، قال فيه إن فشل مجلس الشيوخ في اعتماد القادة الجدد للخدمات يؤدي إلى تعطيل القوة ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.
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وحذر أوستن من أن عدم مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار القادة المؤهلين يقوض الاستعداد العسكري ويضعف القدرة على الاحتفاظ بضباط ممتازين في صفوف الجيش.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات بلاده تحتاج إلى إجراء تحويلات منظمة وسريعة لتعيين القادة العسكريين، قائلاً: "القوات المتميزة تحتاج إلى قادة ممتازين".
يأتي ذلك بعد أن أصبحت القوات البرية في القوات المسلحة الأمريكية دون قائد معتمد من مجلس الشيوخ، بعد أن استمر عضو جمهوري في المجلس في عرقلة التعيينات العسكرية.
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وتنحى رئيس أركان الجيش المتقاعد الجنرال جيمس ماكونفيل عن القيادة يوم الجمعة، وبهذا سيصبح هناك فرعان من القوات المسلحة، وهما الجيش وسلاح مشاة البحرية، دون قادة معتمدين للمرة الأولى في التاريخ.
وعرقل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل مئات التعيينات العسكرية من التقدم، قائلاً إن البنتاغون يسيء استخدام التمويل الحكومي لتغطية تكاليف السفر لعمليات إجهاض النساء في الخدمة ونساء أسر المجندين. وبالمثل، أصبح سلاح مشاة البحرية بدون قادة معتمدين من مجلس الشيوخ منذ أوائل يوليو/ تموز لأول مرة في تاريخه.
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