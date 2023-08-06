https://sputnikarabic.ae/20230806/أرقام-حول-أزمة-السكان-في-مصر-1079833541.html
أرقام حول أزمة السكان في مصر
أرقام حول أزمة السكان في مصر
تعد القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية حيث تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميا من... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T12:35+0000
2023-08-06T12:35+0000
2023-08-06T12:35+0000
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أرقام حول أزمة السكان في مصر
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تعد القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية حيث تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان.