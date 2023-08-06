https://sputnikarabic.ae/20230806/ألقت-الولايات-المتحدة-أول-قنبلة-ذرية-في-تاريخ-البشرية-على-هيروشيما-1079866758.html
ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما
ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما
يصادف اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجوم نووي يشهده العالم... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T07:00+0000
2023-08-06T07:00+0000
2023-08-08T08:03+0000
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وتشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل إلقاء أول قنبلة نووية في تاريخ البشرية على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما
07:00 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 08:03 GMT 08.08.2023) تابعنا عبر
يصادف اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجوم نووي يشهده العالم. وقع الهجوم في الـ 6 من أغسطس عام 1945.
وتشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل إلقاء أول قنبلة نووية في تاريخ البشرية على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.