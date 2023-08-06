عربي
إعلام: رؤساء أركان "إيكواس" يتفقون على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230806/ألقت-الولايات-المتحدة-أول-قنبلة-ذرية-في-تاريخ-البشرية-على-هيروشيما-1079866758.html
ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما
ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما
يصادف اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجوم نووي يشهده العالم... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T07:00+0000
2023-08-08T08:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079866817_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb5b0ac1eddfbb37cdd0be1de26f2805.jpg
وتشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل إلقاء أول قنبلة نووية في تاريخ البشرية على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079866817_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7780994d06457e01b4bcf625cd9d10cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية على هيروشيما

07:00 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 08:03 GMT 08.08.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
يصادف اليوم 6 أغسطس/ آب، الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجوم نووي يشهده العالم. وقع الهجوم في الـ 6 من أغسطس عام 1945.
وتشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل إلقاء أول قنبلة نووية في تاريخ البشرية على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала