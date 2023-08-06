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https://sputnikarabic.ae/20230806/إنتاج-واستهلاك-القمح-عالميا-في-آخر-7-سنوات-1079830716.html
إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات
إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات
يأتي محصول القمح في المرتبة الثانية عالميا بين محاصيل الحبوب بـ 784 مليون طن، بعد محصول الذرة، الذي يمثل أكبر محاصيل الحبوب في العالم زراعة وإنتاجا خلال (2022... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T11:03+0000
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وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2022 / 2023) سجل عجزا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات

11:03 GMT 06.08.2023
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يأتي محصول القمح في المرتبة الثانية عالميا بين محاصيل الحبوب بـ 784 مليون طن، بعد محصول الذرة، الذي يمثل أكبر محاصيل الحبوب في العالم زراعة وإنتاجا خلال (2022 / 2023).
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2022 / 2023) سجل عجزا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
بالأرقام… إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات - سبوتنيك عربي
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