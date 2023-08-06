https://sputnikarabic.ae/20230806/إنتاج-واستهلاك-القمح-عالميا-في-آخر-7-سنوات-1079830716.html
إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات
إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات
يأتي محصول القمح في المرتبة الثانية عالميا بين محاصيل الحبوب بـ 784 مليون طن، بعد محصول الذرة، الذي يمثل أكبر محاصيل الحبوب في العالم زراعة وإنتاجا خلال (2022... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T11:03+0000
2023-08-06T11:03+0000
2023-08-06T11:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079830014_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5f8af0cf751bfd19cebd1fa757cfcf68.png
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2022 / 2023) سجل عجزا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079830014_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_51a217799c7b11b4bf2afa636638712c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات
تابعنا عبر
يأتي محصول القمح في المرتبة الثانية عالميا بين محاصيل الحبوب بـ 784 مليون طن، بعد محصول الذرة، الذي يمثل أكبر محاصيل الحبوب في العالم زراعة وإنتاجا خلال (2022 / 2023).
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2022 / 2023) سجل عجزا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.