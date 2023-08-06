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إيران.. انهيار 5 عقارات في طهران يخلف 3 قتلى و11 جريحا
إيران.. انهيار 5 عقارات في طهران يخلف 3 قتلى و11 جريحا
أسفر انهيار 5 عقارات في منطقة خلازير بطهران عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم ضباط شرطة وإصابة 11 آخرين. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T22:41+0000
2023-08-06T22:42+0000
أخبار إيران
مقتل أشخاص
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي، أمس الأحد، لوكالة تسنيم الإيرانية، "انهيار 5 مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في خلازير (المنطقة 19) أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهما ضابطي شرطة".وأضاف مالكي أن، "لم يسكن أحد في وحدات تلك المباني بسبب حقيقة أنها كانت قيد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "العمليات ما زالت جارية للبحث عن أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض".وأشار رئيس منظمة منع وإدارة الأزمات بطهران علي ناصري، أن هناك مباني غير مصرح بها في منطقة 19 وتم بناؤها مؤخرا دون الالتفات إلى عمليات البناء.
https://sputnikarabic.ae/20230806/وزير-سوري-مهتمون-باستخدام-الخبرات-الإيرانية-في-مجال-السياحة-1079837580.html
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أخبار إيران, مقتل أشخاص, العالم
أخبار إيران, مقتل أشخاص, العالم

إيران.. انهيار 5 عقارات في طهران يخلف 3 قتلى و11 جريحا

22:41 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 22:42 GMT 06.08.2023)
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© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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أسفر انهيار 5 عقارات في منطقة خلازير بطهران عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم ضباط شرطة وإصابة 11 آخرين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي، أمس الأحد، لوكالة تسنيم الإيرانية، "انهيار 5 مبان غير مرخصة قيد الإنشاء في خلازير (المنطقة 19) أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهما ضابطي شرطة".
وأكد رئيس قسم الطوارئ في طهران محمد إسماعيل تفاكولي، "إصابة 11 شخصًا في هذا الحادث حيث تم نقل 8 أشخاص منهم إلى المستشفى وتم علاج 3 أشخاص على الفور".
وأضاف مالكي أن، "لم يسكن أحد في وحدات تلك المباني بسبب حقيقة أنها كانت قيد الإنشاء"، مشيرا إلى أن "العمليات ما زالت جارية للبحث عن أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض".
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وأشار رئيس منظمة منع وإدارة الأزمات بطهران علي ناصري، أن هناك مباني غير مصرح بها في منطقة 19 وتم بناؤها مؤخرا دون الالتفات إلى عمليات البناء.
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