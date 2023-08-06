https://sputnikarabic.ae/20230806/الأمم-المتحدة-محذرة-طبول-الحرب-النووية-تدق-من-جديد-1079825791.html
الأمم المتحدة محذرة: طبول الحرب النووية تدق من جديد
الأمم المتحدة محذرة: طبول الحرب النووية تدق من جديد
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، من أن "طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى". 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T06:57+0000
2023-08-06T06:57+0000
2023-08-06T06:57+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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وحث في رسالة بمناسبة الذكرى الـ78 للقصف الذري على هيروشيما، المجتمع الدولي على التعلم من "الكارثة النووية"، التي حلت بالمدينة اليابانية في 6 أغسطس/ آب 1945.وقال أنطونيو غوتيريش:وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه، من أن "بعض الدول تدق بشكل متهور بالسيف النووي مرة أخرى، وتهدد باستخدام أدوات الإبادة هذه، ولمواجهة هذه التهديدات، يجب على المجتمع العالمي أن يتحدث بصفة واحدة".وأكد أن "المنظمة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية".وألقى كلمة أنطونيو غوتيريش، الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو.
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منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمم المتحدة محذرة: طبول الحرب النووية تدق من جديد
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، من أن "طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى".
وحث في رسالة
بمناسبة الذكرى الـ78 للقصف الذري على هيروشيما، المجتمع الدولي على التعلم من "الكارثة النووية"، التي حلت بالمدينة اليابانية في 6 أغسطس/ آب 1945.
"طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى، إن عدم الثقة والانقسام آخذان في الازدياد، والشبح النووي الذي كان يلوح في الأفق على الحرب الباردة قد ظهر من جديد".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه، من أن "بعض الدول تدق بشكل متهور بالسيف النووي مرة أخرى، وتهدد باستخدام أدوات الإبادة هذه، ولمواجهة هذه التهديدات، يجب على المجتمع العالمي أن يتحدث بصفة واحدة".
وأكد أن "المنظمة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية".
وألقى كلمة أنطونيو غوتيريش
، الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو.