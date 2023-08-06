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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-في-مقاطعة-بريانسك-1079825338.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك
قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T06:20+0000
2023-08-06T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب الحاكم على تلغرام "دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار."وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
https://sputnikarabic.ae/20230806/سو-34-تدمر-نقاط-انتشار-لواءين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079824502.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك

06:20 GMT 06.08.2023
Дым после падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Дым после падения вертолета Ми-8 в Брянской области - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
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قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
وكتب الحاكم على تلغرام "دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار."
سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
05:20 GMT
وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.
ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
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