https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-في-مقاطعة-بريانسك-1079825338.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك
قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T06:20+0000
2023-08-06T06:20+0000
2023-08-06T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب الحاكم على تلغرام "دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار."وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
https://sputnikarabic.ae/20230806/سو-34-تدمر-نقاط-انتشار-لواءين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079824502.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك
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قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
وكتب الحاكم على تلغرام "دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار."
وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.
ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.