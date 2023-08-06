https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-القضاء-على-ما-يصل-إلى-170-جنديًا-أوكرانيًا-على-محور-دونيتسك-1079828058.html
القوات الروسية تشن هجوما على قواعد جوية أوكرانية
القوات الروسية تشن هجوما على قواعد جوية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد جوية أوكرانية ليلة السبت. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:43+0000
2023-08-06T09:43+0000
2023-08-06T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو في مقاطعة ريفنا ".وحددت أن "هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع المواقع المحددة".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 شخصًا على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.وأضافت "خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا، و 3 مركبات قتالية مدرعة، و 5 مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كراب البولندية الصنع على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.وأكدت أن تجمع قوات "الجنوب" صد 5 هجمات للعدو على هذا المحور في يوم واحد.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تشن هجوما على قواعد جوية أوكرانية
09:43 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:48 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد جوية أوكرانية ليلة السبت.
وقالت: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو في مقاطعة ريفنا ".
وحددت أن "هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع المواقع المحددة".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 شخصًا على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.
وأضافت "خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا، و 3 مركبات قتالية مدرعة، و 5 مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كراب البولندية الصنع على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.
وأكدت أن تجمع قوات "الجنوب" صد 5 هجمات للعدو على هذا المحور في يوم واحد.