https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-القضاء-على-ما-يصل-إلى-170-جنديًا-أوكرانيًا-على-محور-دونيتسك-1079828058.html

القوات الروسية تشن هجوما على قواعد جوية أوكرانية

القوات الروسية تشن هجوما على قواعد جوية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد جوية أوكرانية ليلة السبت. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T09:43+0000

2023-08-06T09:43+0000

2023-08-06T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت: "الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو في مقاطعة ريفنا ".وحددت أن "هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع المواقع المحددة".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 شخصًا على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.وأضافت "خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا، و 3 مركبات قتالية مدرعة، و 5 مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كراب البولندية الصنع على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.وأكدت أن تجمع قوات "الجنوب" صد 5 هجمات للعدو على هذا المحور في يوم واحد.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري