https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-تعلن-التصدي-لمحاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079827630.html
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بودولسكي بضواحي موسكو. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:25+0000
2023-08-06T09:25+0000
2023-08-06T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد "اليوم الساعة 11:27 تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في مقاطعة موسكو". وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة على أراضي منطقة بودولسك"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الفاشل.
https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
09:25 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بودولسكي بضواحي موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد "اليوم الساعة 11:27 تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في مقاطعة موسكو".
وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة على أراضي منطقة بودولسك"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الفاشل.