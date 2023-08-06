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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-تعلن-التصدي-لمحاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079827630.html
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بودولسكي بضواحي موسكو. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:25+0000
2023-08-06T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد "اليوم الساعة 11:27 تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في مقاطعة موسكو". وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة على أراضي منطقة بودولسك"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الفاشل.
https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو

09:25 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 06.08.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورشارع كريمسكي فال، على خلفية ناطحات سحاب "موسكو سيتي"، مع بداية تشديد الاجراءات الوقائية ضد كورونا، أبريل 2020
شارع كريمسكي فال، على خلفية ناطحات سحاب موسكو سيتي، مع بداية تشديد الاجراءات الوقائية ضد كورونا، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بودولسكي بضواحي موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد "اليوم الساعة 11:27 تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في مقاطعة موسكو".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
09:09 GMT
وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة على أراضي منطقة بودولسك"، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الفاشل.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
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