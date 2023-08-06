https://sputnikarabic.ae/20230806/الذكرى-الـ78-لقصف-مدينة-هيروشيما-شاهد-يتحدث-عن-الحادثة-1079832000.html
الذكرى الـ78 لقصف مدينة هيروشيما... شاهد يتحدث عن الحادثة
الذكرى الـ78 لقصف مدينة هيروشيما... شاهد يتحدث عن الحادثة
يوافق اليوم الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجومي نووي يشهده العالم. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T11:58+0000
2023-08-06T11:58+0000
2023-08-06T12:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101521/00/1015210024_0:132:3096:1874_1920x0_80_0_0_855821a3444f6ebc13558f90c65862cb.jpg
وقع الهجوم في الـ 6 من أغسطس/ آب عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم فيه الأمريكيون قنبلة "الولد الصغير" المصنوعة من اليورانيوم عالي التخصيب، التي بلغت قوتها التدميرية 16 كيلوطن (تكافئ 16 ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار).في 6 أغسطس 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنبلة ذرية على المدينة كانت تعيش الشاهدة على الكارثة كوزيو أوكوسي في ذلك الوقت، على بعد 10 كيلومترات من هيروشيما.وقالت أوكوسي لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "كانت السماء صافية، وفجأة أظلمت وتساقط المطر الأسود، والذي استمر لما يقرب من 40 دقيقة".وأضافت: "لكنهم لم يشفوا، كانوا يموتون واحدًا تلو الآخر يومًا بعد يوم. كان عمري حينها 5 سنوات. وأتذكر كيف كانت جثث الموتى تُحرق كل يوم في محرقة الجثث المؤقتة المشيدة".
https://sputnikarabic.ae/20230806/كيف-تغير-حجم-الترسانة-النووية-الأمريكية-منذ-1945-1079828739.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101521/00/1015210024_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_a7bd8d27ee46fe415cffc64cbe24d2a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الذكرى الـ78 لقصف مدينة هيروشيما... شاهد يتحدث عن الحادثة
11:58 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
يوافق اليوم الذكرى الـ 78 لقصف مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة نووية أمريكية نتج عنها مقتل نحو 140 ألف شخص، وكان ذلك أول هجومي نووي يشهده العالم.
وقع الهجوم في الـ 6 من أغسطس/ آب عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم فيه الأمريكيون قنبلة "الولد الصغير" المصنوعة من اليورانيوم عالي التخصيب، التي بلغت قوتها التدميرية
16 كيلوطن (تكافئ 16 ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار).
في 6 أغسطس 1945، ألقى الطيارون الأمريكيون قنبلة ذرية على المدينة كانت تعيش الشاهدة على الكارثة كوزيو أوكوسي في ذلك الوقت، على بعد 10 كيلومترات من هيروشيما.
وقالت أوكوسي لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "كانت السماء صافية، وفجأة أظلمت وتساقط المطر الأسود، والذي استمر لما يقرب من 40 دقيقة".
ووفقا لها، تم نقل 300 شخص من قريتهم الصغيرة إلى المستشفى.
وأضافت: "لكنهم لم يشفوا، كانوا يموتون واحدًا تلو الآخر يومًا بعد يوم. كان عمري حينها 5 سنوات. وأتذكر كيف كانت جثث الموتى تُحرق كل يوم في محرقة الجثث المؤقتة المشيدة".