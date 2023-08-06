https://sputnikarabic.ae/20230806/السلطات-الروسية-تحتفي-بطاقم-الدبابة-التي-لا-تقهر-صور-1079835536.html
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T14:24+0000
2023-08-06T14:24+0000
2023-08-06T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيهوتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
تابعنا عبر
كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.
وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه
وتداولت وسائل الإعلام الروسية
مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.