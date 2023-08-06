عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/السلطات-الروسية-تحتفي-بطاقم-الدبابة-التي-لا-تقهر-صور-1079835536.html
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور
كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T14:24+0000
2023-08-06T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_0:46:1545:915_1920x0_80_0_0_b4d46979b2c9f500f376f0ada627b25c.jpg
وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيهوتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_75:0:1295:915_1920x0_80_0_0_c38d9f0c2847d665c3477039e1bd45ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"... صور

14:24 GMT 06.08.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Photo / Минобороны России
تابعنا عبرTelegramNabd
كرمت السلطات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية الطاقم الأسطوري لدبابة "تي- 80" (أليوشا) والذي تصدى بمفرده لقافلة مدرعات أوكرانية في وقت سابق.
وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام "النجمة الذهبية" لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه
وتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала