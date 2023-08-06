https://sputnikarabic.ae/20230806/الشاباك-محذرا-نتنياهو-إرهاب-المستوطنين-يغذي-إرهاب-الفلسطينيين-1079829012.html
الشاباك محذرا نتنياهو: إرهاب المستوطنين يغذي "إرهاب" الفلسطينيين
الشاباك محذرا نتنياهو: إرهاب المستوطنين يغذي "إرهاب" الفلسطينيين
حذر رونين بار، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن إرهاب المستوطنين سيغذي "إرهاب" الفلسطينيين. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T10:26+0000
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ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، عن رونين بار توجهه تحذيرا إلى نتنياهو بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم سوف يكون له ردود فعل كبيرة بالنسبة للجانب الفلسطيني، مدعيا أنه سيغذي "الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.ورأى رئيس جهاز الشاباك أن حزب الله اللبناني وإيران يعتقدان بأن الخلافات الإسرائيلية الداخلية ستقود إلى نقاط ضعف داخل إسرائيل، وهو تحذير آخر يضاف إلى قائمة التحذيرات التي أطلقها رونين بار. وفي السياق نفسه، لم يكتف رئيس الشاباك بذلك، بل حذر من أن المستفيد من إرهاب المستوطنين هم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث لمح إلى احتمال اختطاف للمستوطنين الذين يدخلون القرى الفلسطينية.وجاءت تحذيرات رئيس الشاباك تعليقا على عملية إطلاق النار التي وقعت أمس السبت، وقتل خلالها عنصر أمني إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى منفذ العملية، في تل أبيب.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، إذ تنكر بزي عمال البلدية".ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن "المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة"، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.ووفقا للصحيفة: "ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، إذ تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة".وحسب تقارير محلية، فإن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، جلسة مشاورات أمنية في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230805/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-ومقتل-منفذها-فيديو-وصور-1079815652.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
الشاباك محذرا نتنياهو: إرهاب المستوطنين يغذي "إرهاب" الفلسطينيين
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حذر رونين بار، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن إرهاب المستوطنين سيغذي "إرهاب" الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة
يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، عن رونين بار توجهه تحذيرا إلى نتنياهو بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم سوف يكون له ردود فعل كبيرة بالنسبة للجانب الفلسطيني، مدعيا أنه سيغذي "الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ورأى رئيس جهاز الشاباك
أن حزب الله اللبناني وإيران يعتقدان بأن الخلافات الإسرائيلية الداخلية ستقود إلى نقاط ضعف داخل إسرائيل، وهو تحذير آخر يضاف إلى قائمة التحذيرات التي أطلقها رونين بار. وفي السياق نفسه، لم يكتف رئيس الشاباك بذلك، بل حذر من أن المستفيد من إرهاب المستوطنين هم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث لمح إلى احتمال اختطاف للمستوطنين الذين يدخلون القرى الفلسطينية.
وجاءت تحذيرات رئيس الشاباك تعليقا على عملية إطلاق النار التي وقعت أمس السبت، وقتل خلالها عنصر أمني إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى منفذ العملية، في تل أبيب.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس. وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، إذ تنكر بزي عمال البلدية".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن "المهاجم كان يحمل مسدسًا وأطلق النار باتجاه المارة فأصاب 5 بجراح أحدهم في حالة خطيرة"، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.
ووفقا للصحيفة: "ما زالت القوات الأمنية تقوم بمسح المنطقة لاستبعاد وجود أي إرهابيين آخرين، إذ تم إغلاق جميع مخارج المستوطنة".
وحسب تقارير محلية، فإن كلًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
، ومفتش عام الشرطة في طريقهما لمكان العملية.
فيما تصادف موعد وقوع العملية مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، جلسة مشاورات أمنية في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.