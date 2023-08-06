https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-ترحب-بزيارة-بوريل-بعد-إلغائها-مرتين-1079833967.html
الصين ترحب بزيارة بوريل بعد إلغائها مرتين
الصين ترحب بزيارة بوريل بعد إلغائها مرتين
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن بكين ترحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T12:44+0000
2023-08-06T12:44+0000
2023-08-06T12:44+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكشفت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "جرت المحادثة بين وانغ يي وبوريل اليوم الأحد لإجراء حوار استراتيجي والإعداد لقمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي.ونقل البيان عن وانغ يي قوله: "ترحب الصين بزيارة الممثل السامي بوريل، الذي سيرأس وفدا إلى الصين هذا الخريف ويعقد حوارا استراتيجيا، فضلا عن تبادل مكثف ومتعمق لوجهات النظر للتحضير سياسيا لقمة الزعماء".وتم الإلغاء للمرة الثانية من قبل الجانب الصيني، ولم توضح وزارة الخارجية الصينية سبب إلغاء الزيارة، واكتفت بالقول إنها "تتوقع الزيارة في وقت مناسب لكلا الجانبين".
https://sputnikarabic.ae/20230704/بكين-تلغي-زيارة-بوريل-إلى-الصين-1078726726.html
الصين
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين ترحب بزيارة بوريل بعد إلغائها مرتين
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن بكين ترحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى الصين هذا الخريف.
وكشفت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "جرت المحادثة بين وانغ يي وبوريل اليوم الأحد لإجراء حوار استراتيجي والإعداد لقمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي.
ونقل البيان عن وانغ يي قوله: "ترحب الصين بزيارة الممثل السامي بوريل، الذي سيرأس وفدا إلى الصين هذا الخريف ويعقد حوارا استراتيجيا، فضلا عن تبادل مكثف ومتعمق لوجهات النظر للتحضير سياسيا لقمة الزعماء".
تم بالفعل إلغاء رحلة بوريل إلى الصين مرتين في الأشهر الأخيرة، في المرة الأولى بسبب إصابة رئيس الدبلوماسية الأوروبية بـCOVID-19.
وتم الإلغاء للمرة الثانية من قبل الجانب الصيني، ولم توضح وزارة الخارجية الصينية سبب إلغاء الزيارة، واكتفت بالقول إنها "تتوقع الزيارة في وقت مناسب لكلا الجانبين
".