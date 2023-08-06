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https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-شاندونغ-يدمر-عشرات-المنازل-ويخلف-إصابات--1079823655.html
الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ يدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات
الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ يدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات
أفادت وسائل إعلام صينية، بإصابة 21 شخصا جراء زلزال ضرب مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T02:11+0000
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بكين - سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن مستشفى في منطقة بينغيوان في مقاطعة شاندونغ، أن 21 شخصا أُصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:33 بالتوقيت المحلي (21:33 يوم 5 أغسطس بتوقيت موسكو).وأشار تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن مركز إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إلى رصد 52 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال.ووفقا للتلفزيون الصيني، فإن أغلب الإصابات جراء الزلزال بسيطة وليست حرجة، لكن الزلزال تسبب في تدمير عشرات المنازل.
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زلزال, الصين, العالم
زلزال, الصين, العالم

الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ يدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات

02:11 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / Stringerصورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
صورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Stringer
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أفادت وسائل إعلام صينية، بإصابة 21 شخصا جراء زلزال ضرب مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
بكين - سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن مستشفى في منطقة بينغيوان في مقاطعة شاندونغ، أن 21 شخصا أُصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:33 بالتوقيت المحلي (21:33 يوم 5 أغسطس بتوقيت موسكو).
وأشار تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن مركز إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إلى رصد 52 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال.
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أمس, 03:02 GMT
ووفقا للتلفزيون الصيني، فإن أغلب الإصابات جراء الزلزال بسيطة وليست حرجة، لكن الزلزال تسبب في تدمير عشرات المنازل.
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