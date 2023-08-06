https://sputnikarabic.ae/20230806/المجر-ترفض-تسليم-بيانات-ما-يقرب-من-مليون-مواطن-لأمريكا-1079831687.html

المجر ترفض تسليم بيانات ما يقرب من مليون مواطن لأمريكا

المجر ترفض تسليم بيانات ما يقرب من مليون مواطن لأمريكا

أعلن بينس ريتواري، سكرتير وزارة الداخلية المجرية البرلماني، أن "مطالبة الولايات المتحدة بتسليمهم بيانات 900 ألف من حاملي جوازات السفر المجرية الذين يعيشون في... 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T11:50+0000

2023-08-06T11:50+0000

2023-08-06T11:50+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103985/79/1039857906_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_89125303e52d319e8e387d5878a839e3.jpg

وأضاف ريتواري: "مثل هذا الطلب لجهة ما لنقل بيانات مئات الآلاف من مواطنينا هو أمر غير مسبوق، والبلدان لا تفعل ذلك، فكل دولة تحمي وتحفظ بيانات مواطنيها بضمانات قانونية، والمجر لديها نفس النهج، بيانات هذا المجلد لم يتم نقلها إلى أي مكان، هذا طلب غير واقعي، والدول الأخرى لا تفعله أيضًا".وأشار إلى أن "المجر تعاونت دائمًا مع الولايات المتحدة بشأن طلبات محددة في حالة انتهاك القانون من قبل مواطن مجري، ومع ذلك، لا يمكن افتراض أن هناك حاجة إلى قائمة تضم 900 ألف شخص، لأنه قد يكون هناك حالة واحدة أو حالتين لمنح الجنسية بشكل غير قانوني، في هذه الحالة، من الضروري التحقيق في القضايا غير القانونية، وعدم التسبب في مشاكل محتملة لـ 900 ألف شخص".ولفت إلى أنه "المجر والولايات المتحدة لديهما تعاون متبادل وثيق، ولكن في الوقت نفسه، لدى حكومتي البلدين ألوان سياسية مختلفة المجر لديها حكومة ديمقراطية مسيحية وطنية، والولايات المتحدة لديها حكومة يسارية ليبرالية".وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الأمريكية في بودابست أن الولايات المتحدة خفضت صلاحية تصاريح الدخول للمواطنين المجريين من عامين إلى عام.وكان السبب الذي قدمته البعثة الدبلوماسية هو أن ما يقرب من مليون شخص حصلوا على الجنسية المجرية على أساس تفضيلي، بزعم أنها "دون إجراءات أمنية مناسبة للتحقق من هويتهم".ووصفت الداخلية المجرية قرار أمريكا "بالانتقامي" بسبب رفضها تسليم بيانات المواطنين.

https://sputnikarabic.ae/20230728/مصر-تبحث-مع-شركة-مجرية-توطين-صناعة-عربات-السكك-الحديدية-1079508498.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية