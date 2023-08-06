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https://sputnikarabic.ae/20230806/برلمانيون-سلوفاك-يحتجون-على-السماح-لمواطنين-بالانضمام-للجيش-الأوكراني-1079834853.html
برلمانيون سلوفاك يحتجون على السماح لمواطنين بالانضمام للجيش الأوكراني
برلمانيون سلوفاك يحتجون على السماح لمواطنين بالانضمام للجيش الأوكراني
انتقد الحزب الوطني السلوفاكي "إس إن إس"، بقيادة رئيس البرلمان السابق أندري دانكو، قرار الرئيسة زوزانا تشابوتوفا بالسماح لتسعة مواطنين سلوفاكيين بالانضمام إلى... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T13:36+0000
2023-08-06T13:36+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال رئيس قسم الاتصالات في مكتب الرئيس السلوفاكي، جوزيف ماتي، اليوم السبت، إن رئيس سلوفاكيا سمح لتسعة مواطنين من البلاد بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتم منع 26 مواطناً آخرين من ذلك.وأعلن حزب "إس إن إس" في بيان، نُشر اليوم الأحد، على صفحة الجمعية السياسية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك (أنشطة شركة ميتا بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): "ندعو رئيسة سلوفاكيا إلى ضمان عدم منحها مثل هذه الأذونات، لأن هذا يهدد أمننا المشترك".وقال الحزب في بيان: "الحزب الوطني السلوفاكي سيقترح في المستقبل قانونا (ينص على) الخسارة الفورية للجنسية السلوفاكية لأولئك المواطنين الذين سيخدمون في جيش أجنبي بجواز سفر سلوفاكي".وأضاف الحزب: "لا يمكن لمواطنينا ولا بلدنا الدخول مباشرة في هذا الصراع، ومن المنطقي أن يفقد هؤلاء المواطنون جنسيتهم السلوفاكية على الفور".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

برلمانيون سلوفاك يحتجون على السماح لمواطنين بالانضمام للجيش الأوكراني

13:36 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / Vladimir Simicekاحتجاجات ضد إجراءات الحكومة السلوفاكية فيما يخص القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في براتيسلافا، سلوفاكيا 17 نوفمبر 2020
احتجاجات ضد إجراءات الحكومة السلوفاكية فيما يخص القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في براتيسلافا، سلوفاكيا 17 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Vladimir Simicek
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انتقد الحزب الوطني السلوفاكي "إس إن إس"، بقيادة رئيس البرلمان السابق أندري دانكو، قرار الرئيسة زوزانا تشابوتوفا بالسماح لتسعة مواطنين سلوفاكيين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ودعا رئيسة الدولة إلى عدم الموافقة على مثل هذه الالتماسات.
وقال رئيس قسم الاتصالات في مكتب الرئيس السلوفاكي، جوزيف ماتي، اليوم السبت، إن رئيس سلوفاكيا سمح لتسعة مواطنين من البلاد بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتم منع 26 مواطناً آخرين من ذلك.
وأعلن حزب "إس إن إس" في بيان، نُشر اليوم الأحد، على صفحة الجمعية السياسية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك (أنشطة شركة ميتا بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك محظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة): "ندعو رئيسة سلوفاكيا إلى ضمان عدم منحها مثل هذه الأذونات، لأن هذا يهدد أمننا المشترك".
وفقًا للقانون، لا يمكن لمواطني سلوفاكيا الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأجنبية إلا بإذن من رئيس الدولة.
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وقال الحزب في بيان: "الحزب الوطني السلوفاكي سيقترح في المستقبل قانونا (ينص على) الخسارة الفورية للجنسية السلوفاكية لأولئك المواطنين الذين سيخدمون في جيش أجنبي بجواز سفر سلوفاكي".

ووفقًا لأعضاء الحزب المعارض يجب على روسيا وأوكرانيا حل نزاعهما بأنفسهما.

وأضاف الحزب: "لا يمكن لمواطنينا ولا بلدنا الدخول مباشرة في هذا الصراع، ومن المنطقي أن يفقد هؤلاء المواطنون جنسيتهم السلوفاكية على الفور".
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