https://sputnikarabic.ae/20230806/ترامب-الوضع-بشأن-تايوان-تفاقم-بسبب-عدم-كفاءة-بايدن-1079824931.html
ترامب: الوضع بشأن تايوان تفاقم بسبب "عدم كفاءة" بايدن
ترامب: الوضع بشأن تايوان تفاقم بسبب "عدم كفاءة" بايدن
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الوضع بشأن جزيرة تايوان قد تفاقم، وذلك لاعتقاد القيادة الصينية أن خليفته، جو بايدن، "غير كفء"، وفق تعبيره. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T05:58+0000
2023-08-06T05:58+0000
2023-08-06T05:59+0000
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأدلى ترامب بتلك التصريحات، أمس السبت، خلال اجتماع حاشد، في ولاية كارولينا الجنوبية.كما زعم أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "احترم بلدنا كثيرا" خلال فترة رئاسته، وليس في فترة بايدن.وزادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة.وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على جزيرة تايوان أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230720/الرئيس-الصيني-لكيسنجر-العلاقات-مع-أمريكا-أصبحت-على-مفترق-طرق-1079254191.html
https://sputnikarabic.ae/20230803/بايدن-لن-أتابع-محاكمة-ترامب-اليوم-فيديو-1079771603.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم
ترامب: الوضع بشأن تايوان تفاقم بسبب "عدم كفاءة" بايدن
05:58 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الوضع بشأن جزيرة تايوان قد تفاقم، وذلك لاعتقاد القيادة الصينية أن خليفته، جو بايدن، "غير كفء"، وفق تعبيره.
موسكو - سبوتنيك. وأدلى ترامب بتلك التصريحات، أمس السبت، خلال اجتماع حاشد، في ولاية كارولينا الجنوبية.
كما زعم أن الرئيس الصيني
، شي جين بينغ، "احترم بلدنا كثيرا" خلال فترة رئاسته، وليس في فترة بايدن.
وزادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة.
وأدانت الصين رحلة بيلوسي
، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على جزيرة تايوان أمرا لا جدال فيه.