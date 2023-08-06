https://sputnikarabic.ae/20230806/تضرر-جسر-تشونغارسكي-شمال-شبه-جزيرة-القرم-إثر-غارة-جوية-أوكرانية-1079835135.html
تضرر جسر تشونغارسكي شمال شبه جزيرة القرم إثر ضربات صاروخية أوكرانية
تضرر جسر تشونغارسكي شمال شبه جزيرة القرم إثر ضربات صاروخية أوكرانية
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن جسر تشونغارسكي على حدود القرم مع منطقة خيرسون تضرر جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية، وقد بدأ ترميمه. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T13:36+0000
2023-08-06T13:36+0000
2023-08-06T13:51+0000
روسيا
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وكتب على تلغرام: "العدو شن ضربات صاروخية على منطقة جسر تشونغارسكي شمال شبه جزيرة القرم. وقعت إصابة واحدة، وأسقطت قوات الدفاع الجوي بعض الصواريخ. ووقعت أضرار في أرضية جسر السيارات، وأعمال الإصلاح جارية. ولم تقع إصابات".وقال فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون بدوره، إن القوات الأوكرانية هاجمت جسر تشونغار الذي يربط شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون، وكذلك قرية تشونغار بصواريخ "ستورم شادو".وكتب سالدو على تلغرام: "أطلق إرهابيو كييف أيضًا صواريخ Storm Shadow التابعة للناتو على جسر تشونغار وقرية تشونغار. أصيب الجسر بصاروخ، وأصيبت مدرسة القرية".وشدد على أن "الرحلات إلى شبه جزيرة القرم تستمر في العمل من خلال تشابلنكا وأرميانسك. أطلب من سائقي السيارات أن يأخذوا ذلك في الحسبان في خططهم".تم تنفيذ الضربة الصاروخية الأولى للقوات الأوكرانية على جسر الطريق في تشونغار في 22 يونيو /حزيران، وبعد 10 أيام تم ترميم الجسر بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-تعلن-التصدي-لمحاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079827630.html
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روسيا
تضرر جسر تشونغارسكي شمال شبه جزيرة القرم إثر ضربات صاروخية أوكرانية
13:36 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن جسر تشونغارسكي على حدود القرم مع منطقة خيرسون تضرر جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية، وقد بدأ ترميمه.
وكتب على تلغرام: "العدو شن ضربات صاروخية على منطقة جسر تشونغارسكي شمال شبه جزيرة القرم. وقعت إصابة واحدة، وأسقطت قوات الدفاع الجوي بعض الصواريخ. ووقعت أضرار في أرضية جسر السيارات، وأعمال الإصلاح جارية. ولم تقع إصابات".
وقال فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون بدوره، إن القوات الأوكرانية هاجمت جسر تشونغار الذي يربط شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون، وكذلك قرية تشونغار بصواريخ "ستورم شادو".
وكتب سالدو على تلغرام: "أطلق إرهابيو كييف أيضًا صواريخ Storm Shadow التابعة للناتو على جسر تشونغار وقرية تشونغار. أصيب الجسر بصاروخ، وأصيبت مدرسة القرية".
وشدد على أن "الرحلات إلى شبه جزيرة القرم تستمر في العمل من خلال تشابلنكا وأرميانسك. أطلب من سائقي السيارات أن يأخذوا ذلك في الحسبان في خططهم".
تم تنفيذ الضربة الصاروخية الأولى للقوات الأوكرانية على جسر الطريق في تشونغار في 22 يونيو /حزيران، وبعد 10 أيام تم ترميم الجسر بالكامل.