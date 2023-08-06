https://sputnikarabic.ae/20230806/تقارير-ليبيا-تتعهد-بعدم-الاعتراف-بالحكم-العسكري-الجديد-في-النيجر-1079823917.html
تقارير: ليبيا تتعهد بعدم الاعتراف بالحكم العسكري الجديد في النيجر
تقارير: ليبيا تتعهد بعدم الاعتراف بالحكم العسكري الجديد في النيجر
تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد منفي، بعدم الاعتراف بالقيادة التي شكلها جيش النيجر لحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T03:45+0000
2023-08-06T03:45+0000
2023-08-06T03:45+0000
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ورحب المنفي خلال تلقيه رسالة من الرئيس النيجيري حول الوضع في البلاد "بخطة تعزيز التنسيق بين الدول الصديقة في المنطقة وأفريقيا للحفاظ على الاستقرار والسلام"، وتعهد "بعدم الاعتراف بالانقلاب المناهض للدستور ضد سلطات منتخبة شرعيا في النيجر".في 26 يوليو/تموز ، أطاح الحرس الرئاسي النيجيري بالرئيس بزوم واحتجزه، وأعلن قائد الحرس، الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه قائداً مؤقتاً ورئيس المجلس الوطني المؤقت لحماية الوطن.أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب، وعلقت المساعدات المالية للبلاد، ومنحت قادة الانقلاب في النيجر أسبوعًا واحدًا لإعادة الرئيس المعتقل، وإلا فإن المجتمع سيستخدم "جميع الإجراءات" بما في ذلك العسكرية، لاستعادة النظام في الدولة الأفريقية، كما أوقفت عدة دول في جميع أنحاء العالم مساعداتها للنيجر وأجلت مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20230806/كندا-تعلق-المساعدات-المالية-المخصصة-لحكومة-النيجر-على-خلفية-الانقلاب-العسكري-1079823779.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
النيجر, أخبار النيجر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تقارير: ليبيا تتعهد بعدم الاعتراف بالحكم العسكري الجديد في النيجر
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تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد منفي، بعدم الاعتراف بالقيادة التي شكلها جيش النيجر لحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، نقلاً عن بيان المجلس.
ورحب المنفي خلال تلقيه رسالة من الرئيس النيجيري حول الوضع في البلاد "بخطة تعزيز التنسيق بين الدول الصديقة في المنطقة وأفريقيا للحفاظ على الاستقرار والسلام"، وتعهد "بعدم الاعتراف بالانقلاب المناهض للدستور
ضد سلطات منتخبة شرعيا في النيجر".
وجدد الرئيس التأكيد على أهمية دعم جهود البلدان المجاورة للنيجر، بما في ذلك تشاد وليبيا والجزائر، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، لإعادة الوضع في النيجر إلى سيطرة السلطات المنتخبة بشكل شرعي.
في 26 يوليو/تموز ، أطاح الحرس الرئاسي النيجيري بالرئيس بزوم واحتجزه، وأعلن قائد الحرس، الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه قائداً مؤقتاً ورئيس المجلس الوطني المؤقت لحماية الوطن.
أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب، وعلقت المساعدات المالية للبلاد، ومنحت قادة الانقلاب في النيجر أسبوعًا واحدًا لإعادة الرئيس المعتقل، وإلا فإن المجتمع سيستخدم "جميع الإجراءات" بما في ذلك العسكرية، لاستعادة النظام في الدولة الأفريقية، كما أوقفت عدة دول في جميع أنحاء العالم مساعداتها للنيجر وأجلت مواطنيها.