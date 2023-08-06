https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية
جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية
تستخدم القوات الأوكرانية في منطقة أدفييفكا الصناعية بالقرب من دونيتسك الذخائر العنقودية في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية في المنطقة. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T00:30+0000
2023-08-06T00:30+0000
2023-08-06T00:30+0000
القنابل العنقودية
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/70/1036977073_0:177:2700:1696_1920x0_80_0_0_ea8f9da5925957ac765d4d7ae7ecfc10.jpg
أخبر جندي روسي متمركز في دونباس وسائل الإعلام كيف يكون الأمر عندما تسقط "سحابة" من عشرين قنبلة صغيرة عنقودية على الأقل من السماء.وقال الجندي، إن القوات الأوكرانية أطلقت تلك الذخائر كل ثماني دقائق بدقة كبيرة. مشيرا إلى أنه من الصعب الاختباء من هذا النوع من الأسلحة في خندق.وأوضح الجندي، "رجالنا يسمعون القذيفة عندما تطلق، ويعرفون بالفعل ماذا يفعلون.. إذا كان هناك مخبأ قريب، فيجب أن تحتمي به".كما أشار إلى أنه ورفاقه واجهوا لأول مرة استخدام الذخائر العنقودية من قبل القوات الأوكرانية منذ حوالي أسبوعين، وأنه "لم يسمع حتى بهذه الأسلحة من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20230805/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية--عاجل-1079823027.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/70/1036977073_191:0:2519:1746_1920x0_80_0_0_698d8827af5b150ebb75650a57f2ffc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القنابل العنقودية, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القنابل العنقودية, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية
تابعنا عبر
تستخدم القوات الأوكرانية في منطقة أدفييفكا الصناعية بالقرب من دونيتسك الذخائر العنقودية في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية في المنطقة.
أخبر جندي روسي متمركز في دونباس وسائل الإعلام كيف يكون الأمر عندما تسقط "سحابة" من عشرين قنبلة صغيرة عنقودية على الأقل من السماء.
وقال الجندي، إن القوات الأوكرانية أطلقت تلك الذخائر كل ثماني دقائق
بدقة كبيرة. مشيرا إلى أنه من الصعب الاختباء من هذا النوع من الأسلحة في خندق.
ولكن على الرغم من شدة التهديد، لم يتكبد الجنود الروس أي إصابات خلال القصف، لأنهم تعلموا بسرعة كيفية مواجهة هذا التكتيك، حسب قوله.
وأوضح الجندي، "رجالنا يسمعون القذيفة عندما تطلق، ويعرفون بالفعل ماذا يفعلون.. إذا كان هناك مخبأ قريب، فيجب أن تحتمي به".
كما أشار إلى أنه ورفاقه واجهوا لأول مرة استخدام الذخائر العنقودية من قبل القوات الأوكرانية منذ حوالي أسبوعين، وأنه "لم يسمع حتى بهذه الأسلحة من قبل".