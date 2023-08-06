https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html

جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية

جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية

تستخدم القوات الأوكرانية في منطقة أدفييفكا الصناعية بالقرب من دونيتسك الذخائر العنقودية في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية في المنطقة. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

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2023-08-06T00:30+0000

القنابل العنقودية

روسيا

الجيش الروسي

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القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

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أخبر جندي روسي متمركز في دونباس وسائل الإعلام كيف يكون الأمر عندما تسقط "سحابة" من عشرين قنبلة صغيرة عنقودية على الأقل من السماء.وقال الجندي، إن القوات الأوكرانية أطلقت تلك الذخائر كل ثماني دقائق بدقة كبيرة. مشيرا إلى أنه من الصعب الاختباء من هذا النوع من الأسلحة في خندق.وأوضح الجندي، "رجالنا يسمعون القذيفة عندما تطلق، ويعرفون بالفعل ماذا يفعلون.. إذا كان هناك مخبأ قريب، فيجب أن تحتمي به".كما أشار إلى أنه ورفاقه واجهوا لأول مرة استخدام الذخائر العنقودية من قبل القوات الأوكرانية منذ حوالي أسبوعين، وأنه "لم يسمع حتى بهذه الأسلحة من قبل".

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القنابل العنقودية, روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك