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https://sputnikarabic.ae/20230806/خفر-السواحل-الإيطالي-ينقذ-43-مهاجرا-ويبحث-عن-مفقودين-بعد-حادث-غرق-مأساوي-1079823548.html
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 43 مهاجرا ويبحث عن مفقودين بعد حادث غرق مأساوي
خفر السواحل الإيطالي ينقذ 43 مهاجرا ويبحث عن مفقودين بعد حادث غرق مأساوي
عثرت قوات خفر السواحل الإيطالية، يوم السبت، على جثمان شخص بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T01:19+0000
2023-08-06T01:19+0000
إيطاليا
العالم
مهاجر غير شرعي
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وتجري عمليات بحث مستمرة عن اثنين آخرين مازالا في عداد المفقودين.وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 43 شخصًا آخرين واستعادة جثمان شخص قاصر على ما يبدو، بعد وقوع الحادث على بعد 23 ميلاً جنوب غرب لامبيدوزا.وذكر الناجون للسلطات أن الزورق الذي غرق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.وتزايدت أعداد المهاجرين الواصلين إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل أكثر من ألفي شخص بفضل تدخل زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية لإنقاذهم من البحر، وتسببت الرياح القوية في تعقيد الوضع حول الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/خلال-3-عمليات-في-البحر-المتوسط--تونس-تنقذ-150-مهاجرا-غير-شرعي-1079774010.html
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إيطاليا, العالم, مهاجر غير شرعي
إيطاليا, العالم, مهاجر غير شرعي

خفر السواحل الإيطالي ينقذ 43 مهاجرا ويبحث عن مفقودين بعد حادث غرق مأساوي

01:19 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno
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عثرت قوات خفر السواحل الإيطالية، يوم السبت، على جثمان شخص بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.
وتجري عمليات بحث مستمرة عن اثنين آخرين مازالا في عداد المفقودين.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 43 شخصًا آخرين واستعادة جثمان شخص قاصر على ما يبدو، بعد وقوع الحادث على بعد 23 ميلاً جنوب غرب لامبيدوزا.
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
خلال 3 عمليات في البحر المتوسط... تونس تنقذ 150 مهاجرا غير شرعي
3 أغسطس, 20:19 GMT
وذكر الناجون للسلطات أن الزورق الذي غرق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.
وتزايدت أعداد المهاجرين الواصلين إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل أكثر من ألفي شخص بفضل تدخل زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية لإنقاذهم من البحر، وتسببت الرياح القوية في تعقيد الوضع حول الجزيرة.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
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