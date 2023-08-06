https://sputnikarabic.ae/20230806/رفع-القيود-عن-حركة-الطائرات-بمطار-فنوكوفو-1079827962.html
رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"
رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"
تم رفع القيود المفروضة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو من الساعة 11:55 صباحًا، ويعمل المطار كالمعتاد ، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية في المطار. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:46+0000
2023-08-06T09:46+0000
2023-08-06T09:46+0000
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية في فنوكوفو أنه "من الساعة 11:55 صباحًا، تم رفع قيود الرحلات، في الوقت الحالي، يعمل مجمع المطار كالمعتاد".في وقت سابق، فرض إدارة مطار فنوكوفو قيودًا على إقلاع وهبوط الطائرات، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تصل إلى موسكو من الساعة 10:26 إلى مطارات موسكو الأخرى. وتم التأكيد على أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، والتي لم يحددها.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-تعلن-التصدي-لمحاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079827630.html
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روسيا
رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"
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تم رفع القيود المفروضة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو من الساعة 11:55 صباحًا، ويعمل المطار كالمعتاد ، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية في المطار.
وذكرت الخدمة الصحفية في فنوكوفو أنه "من الساعة 11:55 صباحًا، تم رفع قيود الرحلات، في الوقت الحالي، يعمل مجمع المطار كالمعتاد".
في وقت سابق، فرض إدارة مطار فنوكوفو قيودًا على إقلاع وهبوط الطائرات، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تصل إلى موسكو من الساعة 10:26 إلى مطارات موسكو الأخرى. وتم التأكيد على أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، والتي لم يحددها.