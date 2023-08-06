عربي
https://sputnikarabic.ae/20230806/رفع-القيود-عن-حركة-الطائرات-بمطار-فنوكوفو-1079827962.html
رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"
رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"
تم رفع القيود المفروضة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو من الساعة 11:55 صباحًا، ويعمل المطار كالمعتاد ، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية في المطار. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:46+0000
2023-08-06T09:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050214728_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_b71c265d3f191290f9dca1b58d3805eb.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية في فنوكوفو أنه "من الساعة 11:55 صباحًا، تم رفع قيود الرحلات، في الوقت الحالي، يعمل مجمع المطار كالمعتاد".في وقت سابق، فرض إدارة مطار فنوكوفو قيودًا على إقلاع وهبوط الطائرات، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تصل إلى موسكو من الساعة 10:26 إلى مطارات موسكو الأخرى. وتم التأكيد على أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، والتي لم يحددها.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الدفاع-الروسية-تعلن-التصدي-لمحاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-أهداف-في-موسكو-1079827630.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050214728_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_98c92ced0808528fc08b2a51efdac56f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

رفع القيود عن حركة الطائرات بمطار "فنوكوفو"

09:46 GMT 06.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تم رفع القيود المفروضة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو من الساعة 11:55 صباحًا، ويعمل المطار كالمعتاد ، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية في المطار.
وذكرت الخدمة الصحفية في فنوكوفو أنه "من الساعة 11:55 صباحًا، تم رفع قيود الرحلات، في الوقت الحالي، يعمل مجمع المطار كالمعتاد".
شارع كريمسكي فال، على خلفية ناطحات سحاب موسكو سيتي، مع بداية تشديد الاجراءات الوقائية ضد كورونا، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة نظام كييف شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف في موسكو
09:25 GMT
في وقت سابق، فرض إدارة مطار فنوكوفو قيودًا على إقلاع وهبوط الطائرات، وتم إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تصل إلى موسكو من الساعة 10:26 إلى مطارات موسكو الأخرى. وتم التأكيد على أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، والتي لم يحددها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала