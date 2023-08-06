https://sputnikarabic.ae/20230806/زعيم-كوريا-الشمالية-يقوم-بجولة-لتفقد-عدد-من-مصانع-الأسلحة-في-البلاد-1079824292.html
زعيم كوريا الشمالية يقوم بجولة لتفقد عدد من مصانع الأسلحة في البلاد
زعيم كوريا الشمالية يقوم بجولة لتفقد عدد من مصانع الأسلحة في البلاد
تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عمل المصانع العسكرية الرئيسية في البلاد خلال الفترة من 3 وحتى 5 أغسطس/آب الجاري، واطلع على التقدم المحرز في تحقيق... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T04:40+0000
2023-08-06T04:40+0000
2023-08-06T05:10+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
العالم
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سيؤول - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ، أون زار مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية، ومصنعا لإنتاج محركات صواريخ كروز الاستراتيجية، والطائرات المسيرة الهجومية، موضحة أن الزعيم الكوري اطلع على التقدم المحرز في تحقيق أهداف وسياسات حزب العمال الكوري في مجال الصناعة الدفاعية.ورافق كيم خلال الزيارة، شقيقته كيم يو جونغ، وعضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب، تشو يونغ وون، ورئيس لجنة التدقيق المركزية وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، كيم جاي ريونغ.وأشاد الزعيم الكوري وفق الوكالة، بالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230805/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أول-مستخدم-للنووي-في-العالم-ولا-نشكل-تهديدا-للدول-التي-تحترم-سيادتنا-1079810525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية يقوم بجولة لتفقد عدد من مصانع الأسلحة في البلاد
04:40 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عمل المصانع العسكرية الرئيسية في البلاد خلال الفترة من 3 وحتى 5 أغسطس/آب الجاري، واطلع على التقدم المحرز في تحقيق السياسات الدفاعية للبلاد.
سيؤول - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ، أون زار مصنعا لإنتاج القذائف الصاروخية، ومصنعا لإنتاج محركات صواريخ كروز الاستراتيجية، والطائرات المسيرة الهجومية، موضحة أن الزعيم الكوري اطلع على التقدم المحرز
في تحقيق أهداف وسياسات حزب العمال الكوري في مجال الصناعة الدفاعية.
ورافق كيم خلال الزيارة، شقيقته كيم يو جونغ، وعضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب، تشو يونغ وون، ورئيس لجنة التدقيق المركزية وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، كيم جاي ريونغ.
وأشاد الزعيم الكوري وفق الوكالة، بالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.
والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.