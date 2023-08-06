https://sputnikarabic.ae/20230806/سو-34-تدمر-نقاط-انتشار-لواءين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079824502.html
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، أن قاذفات خط المواجهة من طراز سو-34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T05:20+0000
2023-08-06T05:20+0000
2023-08-06T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نفذ طيران المجموعة "الجنوب" ضربات بالذخائر الموجهة "أو إم بي كي-500"، نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا واللواء الميكانيكي 28 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية إيفانوفسكوي".يتم وضع وحدة التخطيط والتصحيح "أو إم بي كي" على قنبلة سقوط حر تقليدية، مما يحولها إلى قنبلة موجهة. تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي ومقود، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة إلى الهدف في الوضع التلقائي. بمساعدة مثل هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح قنبلة "فاب-500" التقليدية دقيقة للغاية.يتم استخدام "أو إم بي كي-500" في منطقة العملية الخاصة بواسطة قاذفات الخطوط الأمامية سو-34.بالإضافة إلى ذلك، أصابت الطائرة الهجومية من طراز سو-25، القوى العاملة للعدو على محاور ليسيتشانسك، وسوليدار أرتيوموفسك، وأفدييفكا ومارينسك.دمرت مدفعية المجموعة مستودع ذخيرة ومواقع إطلاق النار. كما تم تدمير ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم في أفدييفكا وبوبيدا، ومدفع مضاد للدبابات MT-12 في بيرفومايسكي، ومدفع هاوتزر أمريكيM102 في موقع بالقرب من قرية زوريانوي.خلص أستافييف إلى أن طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسبيك ضرب معقل فصيلة اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوغوروفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، أن قاذفات خط المواجهة من طراز سو-34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نفذ طيران المجموعة "الجنوب" ضربات بالذخائر الموجهة "أو إم بي كي-500"، نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا واللواء الميكانيكي 28 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية إيفانوفسكوي".
يتم وضع وحدة التخطيط والتصحيح "أو إم بي كي" على قنبلة سقوط حر تقليدية، مما يحولها إلى قنبلة موجهة. تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي ومقود، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة إلى الهدف في الوضع التلقائي. بمساعدة مثل هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح قنبلة "فاب-500" التقليدية دقيقة للغاية.
يتم استخدام "أو إم بي كي-500" في منطقة العملية الخاصة بواسطة قاذفات الخطوط الأمامية سو-34.
بالإضافة إلى ذلك، أصابت الطائرة الهجومية من طراز سو-25، القوى العاملة للعدو على محاور ليسيتشانسك، وسوليدار أرتيوموفسك، وأفدييفكا ومارينسك.
دمرت مدفعية المجموعة مستودع ذخيرة ومواقع إطلاق النار. كما تم تدمير ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم في أفدييفكا وبوبيدا، ومدفع مضاد للدبابات MT-12 في بيرفومايسكي، ومدفع هاوتزر أمريكيM102 في موقع بالقرب من قرية زوريانوي.
خلص أستافييف إلى أن طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسبيك ضرب معقل فصيلة اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوغوروفكا.