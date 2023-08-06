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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/سو-34-تدمر-نقاط-انتشار-لواءين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079824502.html
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، أن قاذفات خط المواجهة من طراز سو-34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T05:20+0000
2023-08-06T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نفذ طيران المجموعة "الجنوب" ضربات بالذخائر الموجهة "أو إم بي كي-500"، نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا واللواء الميكانيكي 28 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية إيفانوفسكوي".يتم وضع وحدة التخطيط والتصحيح "أو إم بي كي" على قنبلة سقوط حر تقليدية، مما يحولها إلى قنبلة موجهة. تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي ومقود، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة إلى الهدف في الوضع التلقائي. بمساعدة مثل هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح قنبلة "فاب-500" التقليدية دقيقة للغاية.يتم استخدام "أو إم بي كي-500" في منطقة العملية الخاصة بواسطة قاذفات الخطوط الأمامية سو-34.بالإضافة إلى ذلك، أصابت الطائرة الهجومية من طراز سو-25، القوى العاملة للعدو على محاور ليسيتشانسك، وسوليدار أرتيوموفسك، وأفدييفكا ومارينسك.دمرت مدفعية المجموعة مستودع ذخيرة ومواقع إطلاق النار. كما تم تدمير ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم في أفدييفكا وبوبيدا، ومدفع مضاد للدبابات MT-12 في بيرفومايسكي، ومدفع هاوتزر أمريكيM102 في موقع بالقرب من قرية زوريانوي.خلص أستافييف إلى أن طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسبيك ضرب معقل فصيلة اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوغوروفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" تدمر نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية

05:20 GMT 06.08.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defence / الانتقال إلى بنك الصورسو-34
سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defence
/
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أعلن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، أن قاذفات خط المواجهة من طراز سو-34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نفذ طيران المجموعة "الجنوب" ضربات بالذخائر الموجهة "أو إم بي كي-500"، نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا واللواء الميكانيكي 28 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية إيفانوفسكوي".
يتم وضع وحدة التخطيط والتصحيح "أو إم بي كي" على قنبلة سقوط حر تقليدية، مما يحولها إلى قنبلة موجهة. تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي ومقود، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة إلى الهدف في الوضع التلقائي. بمساعدة مثل هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح قنبلة "فاب-500" التقليدية دقيقة للغاية.
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية
00:30 GMT
يتم استخدام "أو إم بي كي-500" في منطقة العملية الخاصة بواسطة قاذفات الخطوط الأمامية سو-34.
بالإضافة إلى ذلك، أصابت الطائرة الهجومية من طراز سو-25، القوى العاملة للعدو على محاور ليسيتشانسك، وسوليدار أرتيوموفسك، وأفدييفكا ومارينسك.
دمرت مدفعية المجموعة مستودع ذخيرة ومواقع إطلاق النار. كما تم تدمير ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم في أفدييفكا وبوبيدا، ومدفع مضاد للدبابات MT-12 في بيرفومايسكي، ومدفع هاوتزر أمريكيM102 في موقع بالقرب من قرية زوريانوي.
خلص أستافييف إلى أن طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسبيك ضرب معقل فصيلة اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوغوروفكا.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
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