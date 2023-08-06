https://sputnikarabic.ae/20230806/عقود-من-الاستعمار-لشعوب-القارة-الغنية-الفقيرة-20-مليون-سوداني-يعانون-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-1079833660.html
عقود من الاستعمار لشعوب القارة الغنية الفقيرة... 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
عقود من الاستعمار لشعوب القارة الغنية الفقيرة... 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها الشّعب السّوداني والتّشادي وخطر الجوع، حالة هلع في... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T12:42+0000
2023-08-06T12:42+0000
2023-08-06T12:43+0000
راديو
صدى الحياة
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عقود من الاستعمار لشعوب القارة الغنية الفقيرة... 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
عقود من الاستعمار لشعوب القارة الغنية الفقيرة... 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
معادلة صعبة الفهم... وصورة معاكسةأفريقيا القارة السمراء، القارة الجوهرة التي تمتلك مخزونا استراتيجيا من المعادن من إجمالي احتياطات العالم. أفريقيا أرض الذهب واليورانيوم والغاز والنفط والبترول والفوسفات وإنتاج مادة البلاتين التي تشكل 90 في المئة عالميا وغيرها الكثير من الثروات الباطنية التي هي منبع لغنى ورفاهية البلدان.ولكن الصورة في أفريقيا معاكسة تماما، شعوب فقيرة ودول أفقر، وشعوب تعاني الجوع والتشرد والفقر والضياع، ودول لا تجد للتقدم طريق. كل هذا بسبب الأطماع الغربية لاستغلال هذه البلدان وشعوبها وتحقيق نهضة في بلدانهم على حساب استعباد واستعمار هذه القارة بها وبشعبها.إنّ الحروب التي تواجهها كل من السودان وليبيا والنيجر ومالي وتشاد والعديد من الدول الأفريقية المتضررة من السياسة الاستعمارية المدمّرة، ليست بالصدفة أو مجرد زوبعة شعبية، بل هي مخططات غربية لاستنزاف الخيرات الموجودة في هذه البلدان.حول هذا الموضوع، قال رئيس الحزب الوطني الجمهوري في تشاد، الأستاذ محمد آدم لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الأسباط لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
عقود من الاستعمار لشعوب القارة الغنية الفقيرة... 20 مليون سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
12:42 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها الشّعب السّوداني والتّشادي وخطر الجوع، حالة هلع في طائرة عراقية بسبب دب، أزمة الخبز في تونس، طلق ناري يصيب طفلة بلبنان، نصائح طبية لتفادي موجات الحر.
معادلة صعبة الفهم... وصورة معاكسة
أفريقيا القارة السمراء، القارة الجوهرة التي تمتلك مخزونا استراتيجيا من المعادن من إجمالي احتياطات العالم. أفريقيا أرض الذهب واليورانيوم والغاز والنفط والبترول والفوسفات وإنتاج مادة البلاتين التي تشكل 90 في المئة عالميا وغيرها الكثير من الثروات الباطنية التي هي منبع لغنى ورفاهية البلدان.
ولكن الصورة في أفريقيا معاكسة تماما، شعوب فقيرة ودول أفقر، وشعوب تعاني الجوع والتشرد والفقر والضياع، ودول لا تجد للتقدم طريق. كل هذا بسبب الأطماع الغربية لاستغلال هذه البلدان وشعوبها وتحقيق نهضة في بلدانهم على حساب استعباد واستعمار هذه القارة بها وبشعبها.
إنّ الحروب التي تواجهها كل من السودان وليبيا والنيجر ومالي وتشاد والعديد من الدول الأفريقية المتضررة من السياسة الاستعمارية المدمّرة، ليست بالصدفة أو مجرد زوبعة شعبية، بل هي مخططات غربية لاستنزاف الخيرات الموجودة في هذه البلدان.
حول هذا الموضوع، قال رئيس الحزب الوطني الجمهوري في تشاد، الأستاذ محمد آدم لبرنامجنا:
"إنّ الوضع المأساوي والحرج والمتدهور في بلادنا، وكل الشعب التشادي محاصر بسبب الأزمات والحروب في المنطقة، كل المنافذ التي نستورد بها المواد الغذائية الآن شبه معلقة وما بقي لنا سوى منفذ دولة الكاميرون، 60 سنة من الاستعمار والشعب إلى اليوم في بلد غني باليورانيوم ولكنه لا يستطيع تحصيل مياه صالحة للشرب".
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الأسباط لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ 60 بالمئة من السودانيين يعتمدون على الزراعة كعمل وكمصدر أساسي من مصادر الغذاء، ولكنهم يفتقرون إلى مدخلات الإنتاج الزراعية الابتدائية، من الأسمدة و النقود وبالتالي هؤلاء مهددون بأن يعيشوا حالة جوع خطيرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...