https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:09+0000
2023-08-06T09:09+0000
2023-08-06T09:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101516/16/1015161676_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bcc04f94b9c54495b897c987a4a1dc68.jpg
وقال عمدة موسكو سوبيانين إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، جرت محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة، ودمرتها قوات الدفاع الجوي عند اقترابها.وكتب سوبيانين على تلغرام اليوم الأحد: "اليوم، حوالي الساعة 11 صباحًا، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة. وعند الاقتراب، دمرتها قوات الدفاع الجوي. الجيش رائع".
https://sputnikarabic.ae/20230806/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-إقلاع-وهبوط-الطائرات-في-مطار-فنوكوفو-الدولي-بموسكو-1079827427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101516/16/1015161676_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e33b3366bd84a086e71fa0f7c27eeafe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
09:09 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.
وقال عمدة موسكو سوبيانين إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، جرت محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة، ودمرتها قوات الدفاع الجوي عند اقترابها.
وكتب سوبيانين على تلغرام اليوم الأحد: "اليوم، حوالي الساعة 11 صباحًا، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة. وعند الاقتراب، دمرتها قوات الدفاع الجوي. الجيش رائع".