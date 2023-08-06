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https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:09+0000
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روسيا
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وقال عمدة موسكو سوبيانين إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، جرت محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة، ودمرتها قوات الدفاع الجوي عند اقترابها.وكتب سوبيانين على تلغرام اليوم الأحد: "اليوم، حوالي الساعة 11 صباحًا، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة. وعند الاقتراب، دمرتها قوات الدفاع الجوي. الجيش رائع".
https://sputnikarabic.ae/20230806/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-إقلاع-وهبوط-الطائرات-في-مطار-فنوكوفو-الدولي-بموسكو-1079827427.html
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روسيا

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية

09:09 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 06.08.2023)
© Sputnik . Alexander Vilfالكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.
وقال عمدة موسكو سوبيانين إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، جرت محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة، ودمرتها قوات الدفاع الجوي عند اقترابها.
مطار فنوكوفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
09:09 GMT
وكتب سوبيانين على تلغرام اليوم الأحد: "اليوم، حوالي الساعة 11 صباحًا، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة. وعند الاقتراب، دمرتها قوات الدفاع الجوي. الجيش رائع".
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