https://sputnikarabic.ae/20230806/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-إقلاع-وهبوط-الطائرات-في-مطار-فنوكوفو-الدولي-بموسكو-1079827427.html
فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
تم فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو لأسباب أمنية. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:09+0000
2023-08-06T09:09+0000
2023-08-06T09:15+0000
روسيا
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تم إعادة توجيه جزء من رحلات مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى في موسكو لأسباب تتعلق بالأمن، حسبما أبلغت سلطات المطار.وقالت لوكالة "سبوتنيك": "تم فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو. لأسباب أمنية، من الساعة 10:26، تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى في موسكو".وأوضحت أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، ولم يتم تحديدها.وأعلن عمدة موسكو في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html
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روسيا
فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو
09:09 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
تم فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو لأسباب أمنية.
تم إعادة توجيه جزء من رحلات مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى في موسكو لأسباب تتعلق بالأمن، حسبما أبلغت سلطات المطار.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "تم فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو. لأسباب أمنية، من الساعة 10:26، تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى في موسكو".
وأوضحت أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، ولم يتم تحديدها.
وأعلن عمدة موسكو في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.