https://sputnikarabic.ae/20230806/فرض-قيود-مؤقتة-على-حركة-إقلاع-وهبوط-الطائرات-في-مطار-فنوكوفو-الدولي-بموسكو-1079827427.html

فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو

فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو

تم فرض قيود مؤقتة على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو لأسباب أمنية. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T09:09+0000

2023-08-06T09:09+0000

2023-08-06T09:15+0000

روسيا

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تم إعادة توجيه جزء من رحلات مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى في موسكو لأسباب تتعلق بالأمن، حسبما أبلغت سلطات المطار.وقالت لوكالة "سبوتنيك": "تم فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في فنوكوفو. لأسباب أمنية، من الساعة 10:26، تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى في موسكو".وأوضحت أن الوضع نشأ لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، ولم يتم تحديدها.وأعلن عمدة موسكو في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230801/عمدة-موسكو-تضرر-نوافذ-أحد-أبراج-موسكو-سيتي-بعد-هجوم-مسيرة-أوكرانية-دون-وقوع-إصابات--1079646559.html

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