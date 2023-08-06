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https://sputnikarabic.ae/20230806/فرنسا-إلغاء-بطولة-سباحة-في-نهر-السين-بسبب-تلوث-المياه-1079832449.html
فرنسا... إلغاء بطولة سباحة في نهر السين بسبب "تلوث المياه"‏
فرنسا... إلغاء بطولة سباحة في نهر السين بسبب "تلوث المياه"‏
قررت فرنسا إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، التي كان من المقرر عقدها في من اليوم ‏الأحد وحتى غدا الإثنين، في نهر السين بباريس، بسبب رداءة... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T12:21+0000
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ويعد كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، هو مسابقة سباحة تجريبية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستستضيفها فرنسا العام المقبل.وقالت الجهة المنظمة للبطولة "وورلد أكواتيكس" في بيان لها، إنه "بعد هطول الأمطار مؤخرا فوق المتوسط في باريس، ظلت جودة المياه في نهر السين دون المعايير المقبولة لحماية صحة السباحين المنافسين، وبالتالي تشاورنا مع سلطات الصحة العامة وشركاء تقديم الأحداث، وقررنا إلغاء الحدث"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.وفي سياق متصل، دعا اتحاد السباحة الفرنسي بعد إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، إلى بذل المزيد من العمل لتجنب مثل هذه المشاكل في عام 2024، حيث من المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب عام 2024.
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منوعات, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا... إلغاء بطولة سباحة في نهر السين بسبب "تلوث المياه"‏

12:21 GMT 06.08.2023
© Sputnik . Julien Mattia / الانتقال إلى بنك الصورفيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018
© Sputnik . Julien Mattia
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قررت فرنسا إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، التي كان من المقرر عقدها في من اليوم ‏الأحد وحتى غدا الإثنين، في نهر السين بباريس، بسبب رداءة نوعية المياه، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت ‏العاصمة الفرنسية.‏
ويعد كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، هو مسابقة سباحة تجريبية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستستضيفها فرنسا العام المقبل.
وقالت الجهة المنظمة للبطولة "وورلد أكواتيكس" في بيان لها، إنه "بعد هطول الأمطار مؤخرا فوق المتوسط في باريس، ظلت جودة المياه في نهر السين دون المعايير المقبولة لحماية صحة السباحين المنافسين، وبالتالي تشاورنا مع سلطات الصحة العامة وشركاء تقديم الأحداث، وقررنا إلغاء الحدث"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
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وفي سياق متصل، دعا اتحاد السباحة الفرنسي بعد إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، إلى بذل المزيد من العمل لتجنب مثل هذه المشاكل في عام 2024، حيث من المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب عام 2024.
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