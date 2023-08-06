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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/كا-52-تدمر-مدرعة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-زابورجيه-فيديو-1079825927.html
"كا-52" تدمر مدرعة للقوات الأوكرانية على محور زابورجيه... فيديو
"كا-52" تدمر مدرعة للقوات الأوكرانية على محور زابورجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضرب هدف عسكري مدرع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T07:11+0000
2023-08-06T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نفذت الغارة المروحية الاستطلاعية والهجومية من طراز كا-52.تم استخدام صاروخ موجه لشن الضربة. نتيجة للضربة، تم تدمير المدرعة المتخفية في حزام الغابة بنجاح.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كا-52" تدمر مدرعة للقوات الأوكرانية على محور زابورجيه... فيديو

07:11 GMT 06.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضرب هدف عسكري مدرع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
نفذت الغارة المروحية الاستطلاعية والهجومية من طراز كا-52.
تم استخدام صاروخ موجه لشن الضربة. نتيجة للضربة، تم تدمير المدرعة المتخفية في حزام الغابة بنجاح.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:11 GMT
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