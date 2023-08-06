"كا-52" تدمر مدرعة للقوات الأوكرانية على محور زابورجيه... فيديو
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضرب هدف عسكري مدرع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
نفذت الغارة المروحية الاستطلاعية والهجومية من طراز كا-52.
تم استخدام صاروخ موجه لشن الضربة. نتيجة للضربة، تم تدمير المدرعة المتخفية في حزام الغابة بنجاح.