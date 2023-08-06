https://sputnikarabic.ae/20230806/ليبيا-فوز-محمد-تكالة-برئاسة-مجلس-الدولة-بعد-حصوله-على-68-صوتا-في-الجولة-الثانية-1079831841.html

ليبيا.. ‏فوز ⁧‫محمد تكالة‬⁩ برئاسة مجلس الدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية

ليبيا.. ‏فوز ⁧‫محمد تكالة‬⁩ برئاسة مجلس الدولة بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية

فاز عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس، خلال الانتخابات التي عقدت، اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا، مقابل 61 صوتا لمنافسه خالد... 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T11:54+0000

2023-08-06T11:54+0000

2023-08-06T12:03+0000

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وكان تكالة يشغل رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، كما انضم إلى ملتقى الحوار السياسي الذي تمخض عنه حكومة الدبيبة في العام 2021.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، شارك في التصويت 131 عضوا، وغاب 6 أعضاء، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة، وجرت عملية الفرز بحضور ممثلين عن كل مرشح، بعد جولة أولى لم يحصل فيها أي من المرشحين على الأصوات الكافية.وفي الجولة الأولى، حصل المشري على 49 صوتا وتكالة على 39، فيما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناخي مختار على 36 صوتا.ويغادر المشري كرسي الرئاسة للأعلى للدولة بعد نحو 5 سنوات، منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.وتشهد ليبيا منذ سنوات بعد الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.يذكر أن ليبيا تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين بالبلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230731/معركة-بيانات-بين-البرلمان-الليبي-والبعثة-الأممية-واتهامات-بالانحياز-1079641098.html

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