https://sputnikarabic.ae/20230806/مشاركة-واسعة-في-اجتماع-جدة-من-أجل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1079834274.html

مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا

مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا

مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيا، والسعودية والكويت والبحرين تطالب رعاياها بمغادرة لبنان في أقرب وقت. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T13:32+0000

2023-08-06T13:32+0000

2023-08-06T13:32+0000

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مشاركة واسعة في اجتماع جده من أجل حل النزاع في أوكرانيا ، السعودية والكويت والبحرين يطالبون رعاياهم بمغادرة لبنان في أسرع وقت مشاركة واسعة في اجتماع جده من أجل حل النزاع في أوكرانيا ، السعودية والكويت والبحرين يطالبون رعاياهم بمغادرة لبنان في أسرع وقت

المجلس العسكري في النيجر يرفض تسليم السلطة قبل ساعات على انتهاء مهلة "إيكواس" بالتدخل العسكري، والسويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن، والسعودية ترفع أسعار النفط لآسيا وأوروبا وسط شح المعروض.مشاركة واسعة في اجتماع جدة من أجل حل النزاع في أوكرانيابمشاركة 42 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين تختتم اجتماعات جدة التي تستضيفها السعودية للبحث في سبل حل النزاع في أوكرانيا والاتفاق على "مبادئ أساسية" لـ "تسوية سلمية مستقبلية" تفضي إلى إنهاء المعارك .وأفادت مصادر أوروبية بأن المشاركين في المشاورات حول أوكرانيا في السعودية قرروا تشكيل مجموعات عمل لمناقشة عدة نقاط لتسوية الأزمة.وقالت المصادر الأوروبية إن موعد اجتماع رؤساء الدول لم يتحدد بعد، لكنه قد يعقد قبل نهاية العام بينما المشاركة الحالية تأتي على مستوى مستشاري الأمن القومي للدول.وتحتضن مدينة جدة اجتماعات على مدى يومين حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، في ظل غياب الجانب الروسي، حيث حضر الحدث ممثلون من أكثر من 30 دولة، من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.وتوقع العساف أن يكون هذا الاجتماع نواة لمفاوضات جادة قادمة برعاية السعودية، وقد سبق هذا الأمر دعوة ولي العهد السعودي الدولتين بأن تكون السعودية وسيطاً لحل الأزمة وإلى إجراء مفاوضات مباشرة في المملكة، وأهم ما يميز السعودية أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع الدولتين.السعودية والكويت والبحرين تطالب رعاياها بمغادرة لبنان في أقرب وقتدعت السفارة القطرية لدى بيروت، رعاياها في لبنان إلى تجنب مناطق الاضطرابات الأمنية. وقالت السفارة القطرية: "تدعو سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين القطريين الزائرين للبنان، لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب "النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.كما نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.وحذرت السفارة السعودية لدى لبنان أيضا رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.يأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين والذي يشهد معارك بين عدة فصائل مسلحة منذ أكثر من أسبوع.وقلل جابر من أهمية ما أثير حول هذا الموضوع. وأشار جابر إلى أن كلام وزير الاقتصاد اللبناني كلام جانبه الصواب وأدين من جانب اللبنانيين أنفسهم.المجلس العسكري في النيجر يرفض تسليم السلطة قبل ساعات على انتهاء مهلة "إيكواس" بالتدخل العسكريارتفع ضغط المجتمع الدولي على الانقلابيين في النيجر، عشية انتهاء إنذار وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أكدت استعدادها لتدخل عسكري، وأعربت فرنسا عن دعمها لخطوات إيكواس. بينما شهدت البلاد تظاهرات داعمة للانقلابيين في مختلف أرجائها.واجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.ومن جهته، حذر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى، وقال إن الاجتماع حدد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة". مضيفا أن المجموعة مازالت تريد أن تنجح الدبلوماسية.ومن جهته، رفض المجلس العسكري التهديد بالتدخل العسكري في النيجر مؤكدا أنه سيواجه القوة بالقوة. ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.وأوضح البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات "إيكواس" أن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه "إعلان حرب" عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.ومن جهتها أيضا، أعلنت تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو إيكواس إذا قررت التدخل.وأوضح أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس للانقلابيين، بات خيار الحرب مرتبط بقرار فرنسا وقواتها الموجودة في نيامي، لكن القوات لن تتحرك إلا بعد الإيكواس.السويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآنعقد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في ‏منظمة التعاون الإسلامي.‏وأكد بيلستروم في الاجتماع أنه سيولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية، وفقا لبيان من الحكومة السويدية.ونقل عن بيلستروم، قوله: "سأخصص جزءا كبيرا من هذا المصطلح لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، وأعتزم السفر إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ستستضيف السويد مناقشات وحوارات فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".وأضاف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن "الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كان فرصة جيدة لشرح موقف الحكومة من إجراءات حرق القرآن".كانت منظمة التعاون الإسلامي قد قررت تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد.وقالت المنظمة، المكونة من 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، إن التعليق جاء بسبب "منح السلطات السويدية تراخيص مكنت من تكرار انتهاك حرمة القرآن الكريم والرموز الإسلامية".وأضاف عطوان أن على السويد أن تستعيد سمعتها الطيبة التي كانت لها عند العرب والمسلمين بسبب مواقفها الطيبة تجاه قضايا العرب والمسلمين مثل القضية الفلسطينية.وأضاف عطوان أن القلاقل السياسية التي تشهدها السويد حاليا واحتمال انتخابات مبكرة أمر له علاقة قوية بمسألة حرق المصحف، وهذا أمر ربما يؤثر على جهود ستوكهولم في الانضمام إلى الناتو، مضيفا أن إسقاط اليمينيين المتطرفين في الحكومة السويدية أمر ضروري لإنقاذ السويد.وقلل رئيس تحرير "رأي اليوم" من المواقف التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي من مسألة حرق المصحف واصفا إياها بالمائعة وأنها لم ترتق لحجم الغضب الذي عم العالم الإسلامي.السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا وأوروبا وسط شح المعروضرفعت السعودية جميع أسعار نفطها تقريباً لشهر سبتمبر إلى آسيا وأوروبا، إذ أدت قيود العرض وتزايد الطلب إلى شح سوق النفط الخام.وزادت "أرامكو السعودية" المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا 30 سنتاً إلى 3.50 دولار للبرميل فوق المؤشر المرجعي، وفقاً لقائمة أسعار اطلعت عليها "بلومبرغ".وكان من المتوقع أن ترفع المملكة السعر 50 سنتاً للبرميل، وفقاً لمتوسط مسح لشركات التكرير والمتعاملين.تأتي هذه الخطوة بعد أن مددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضاً أحادي الجانب للإمدادات حتى سبتمبر. إذ قالت إنه يمكن إطالة أمده أكثر أو حتى زيادته، كما تعهدت روسيا بخفض صادراتها.وسجل النفط مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب في أكثر من عام، بعد أن مددت أكبر قوتين في "أوبك+" التخفيضات، وهبطت المخزونات الأميركية بمقدار قياسي.تأتي التخفيضات الأحادية علاوة على تخفيضات أخرى قائمة بالفعل اتخذتها مجموعة "أوبك+" الأوسع حتى نهاية العام الجاري.ويراجع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التخفيضات الطوعية على أساس شهري، مما يبقي الأسواق في حالة تكهن بشأن مستويات الإمدادات.وأوضح أن المشكلة تكمن في تشدد الإمدادات، بسبب التخفيضات الكبيرة التي بدأتها أوبك بلس في يونيو الماضي، ثم التخفيض الطوعي السعودي بواقع مليون برميل يوميا والتخفيض الروسي 300 ألف برميل.وذكر أن الطلب بدأ يتعافى خاصة في الصين، وسيصل إلى مليونين و400 ألف برميل بحلول نهاية العام، مؤكدا على أحقية المنتج في الحصول على أكبر فائدة ممكنة، لأن ذلك يأتي بعد شهور من أسعار منخفضة أدت إلى تقلص الإيرادات والعجز في الميزانيات .

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