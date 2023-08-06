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مقتل 3 وإصابة 2 في حادث إطلاق نار بواشنطن
مقتل 3 وإصابة 2 في حادث إطلاق نار بواشنطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار في جنوب ‏شرق العاصمة الأمريكية واشنطن.‏ 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T09:50+0000
2023-08-06T09:50+0000
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وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إنه "في حوالي الساعة 8 مساء [بالتوقيت المحلي]، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن، وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، 3 منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتابعت: وأردفت: "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".وأضافت باميلا سميث إن ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.ويشكل العنف المسلح أزمة كبيرة داخل أمريكا، إذ أن حوادث إطلاق النار منتشرة في البلاد، وغالباً ما يرافقها سقوط عدد من القتلى.وعادة ما تثير حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-وإصابة-11-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-أمريكا-1078739488.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل 3 وإصابة 2 في حادث إطلاق نار بواشنطن

09:50 GMT 06.08.2023
© AP Photo / Charles Zoellerالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
الشرطة الأمريكية
© AP Photo / Charles Zoeller
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار في جنوب ‏شرق العاصمة الأمريكية واشنطن.‏
وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إنه "في حوالي الساعة 8 مساء [بالتوقيت المحلي]، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن، وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، 3 منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
وتابعت:
"دعوني أكون واضحة: يجب أن يتوقف عنف السلاح هذا، إنه أمر محبط للغاية، نحن نعلم أن شخصًا ما في المجتمع يعرف ما يحدث، يرجى التواصل معنا وتزويدنا بأي معلومات يمكننا توفيرها لضمان أن مواطنينا يشعرون بالأمان في مجتمعاتهم".
وأردفت: "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".
وأضافت باميلا سميث إن ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.
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ويشكل العنف المسلح أزمة كبيرة داخل أمريكا، إذ أن حوادث إطلاق النار منتشرة في البلاد، وغالباً ما يرافقها سقوط عدد من القتلى.
وعادة ما تثير حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات.
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