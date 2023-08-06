https://sputnikarabic.ae/20230806/واردات-الأردن-من-النفط-العراقي-تسجل-زيادة-50--في-أغسطس-1079831543.html
واردات الأردن من النفط العراقي تسجل زيادة 50 % في أغسطس
واردات الأردن من النفط العراقي تسجل زيادة 50 % في أغسطس
سجلت واردات الأردن من النفط العراقي زيادة تقدر بنسبة 50 بالمئة منذ مطلع الشهر الجاري، مقارنة بما كانت عليه في السابق. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T11:53+0000
2023-08-06T11:53+0000
2023-08-06T11:53+0000
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وارتفعت معدلات الاستيراد اليومي للنفط العراقي من 10 آلاف برميل إلى 15 ألف برميل، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أوضحت أن بغداد وافقت على هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة في واردات النفط العراقية تخضع لنفس الشروط التعاقدية الخاصة بمذكرة تفاهم تجهيز النفط الموقعة بين البلدين في مايو/ أيار الماضي.وأعلنت وزارة الطاقة الأردنية أنها فعلت كل ما يلزم من خطوات لنقل النفط العراقي من مستودع كركوك إلى مصفاة النفط في الزرقاء.وأشارت إلى أن الزيادة الحالية في واردات النفط العراقي تعني أن عمان ستحصل على 450 برميل نفط عراقي شهريا مقارنة بـ 300 برميل في الماضي.وكان الأردن والعراق قد توصلا إلى اتفاق في شهر مارس/ آذار 2022، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي، وتصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا، تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20230504/العراق-يجدد-اتفاق-تصدير-10-آلاف-برميل-نفط-إلى-الأردن-يوميا-1076666985.html
https://sputnikarabic.ae/20220919/الأردن-يستأنف-واردته-من-النفط-الخام-العراقي-1067931989.html
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اقتصاد, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
واردات الأردن من النفط العراقي تسجل زيادة 50 % في أغسطس
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سجلت واردات الأردن من النفط العراقي زيادة تقدر بنسبة 50 بالمئة منذ مطلع الشهر الجاري، مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وارتفعت معدلات الاستيراد اليومي للنفط العراقي من 10 آلاف برميل إلى 15 ألف برميل، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أوضحت أن بغداد وافقت على هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة في واردات النفط العراقية تخضع لنفس الشروط التعاقدية
الخاصة بمذكرة تفاهم تجهيز النفط الموقعة بين البلدين في مايو/ أيار الماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة الأردنية أنها فعلت كل ما يلزم من خطوات لنقل النفط العراقي من مستودع كركوك إلى مصفاة النفط في الزرقاء.
19 سبتمبر 2022, 09:27 GMT
وأشارت إلى أن الزيادة الحالية في واردات النفط
العراقي تعني أن عمان ستحصل على 450 برميل نفط عراقي شهريا مقارنة بـ 300 برميل في الماضي.
وكان الأردن والعراق قد توصلا إلى اتفاق
في شهر مارس/ آذار 2022، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي، وتصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا، تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية.