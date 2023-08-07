https://sputnikarabic.ae/20230807/أوكرانيا-تحصل-على-صواريخ-سكالب-من-فرنسا-1079841824.html
أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا
أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا
قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف حصلت على صواريخ بعيدة المدى من طراز SCALP من فرنسا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T05:43+0000
2023-08-07T05:43+0000
2023-08-07T05:43+0000
رصد عسكري
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وعرض رئيس الدولة إحدى القذائف في مقطع فيديو ظهر على قناته على تلغرام، بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية.أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يوليو/تموز في قمة الناتو في فيلنيوس عن قرار نقل مقذوفات بعيدة المدى إلى كييف "لدعم" هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة LCI، أنه يتحدث عن صواريخ SCALP. إنها نظائر لـ Storm Shadow، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إرسال صواريخ SCALP إلى كييف هو خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الدفاع-الجيش-الروسي-يسيطر-على-7-معاقل-للقوات-الأوكرانية-ويدمر-سرية-مشاة-في-منطقة-أوشلان--عاجل-1079840997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا
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قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف حصلت على صواريخ بعيدة المدى من طراز SCALP من فرنسا.
وعرض رئيس الدولة إحدى القذائف في مقطع فيديو ظهر على قناته على تلغرام، بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يوليو/تموز في قمة الناتو في فيلنيوس عن قرار نقل مقذوفات بعيدة المدى إلى كييف "لدعم" هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة LCI، أنه يتحدث عن صواريخ SCALP. إنها نظائر لـ Storm Shadow، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إرسال صواريخ SCALP إلى كييف هو خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.