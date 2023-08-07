https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلام-سلاح-روسيا-السري-يقود-أوكرانيا-إلى-الجنون-1079850592.html

إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون

إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون

من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر بفضل الدفاع المنظم بمهارة للجيش الروسي. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T10:38+0000

2023-08-07T10:38+0000

2023-08-07T10:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ومع ذلك، هناك عامل آخر يساعد روسيا على الفوز - هذا هو التضاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.ظلت الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأعمال القتالية غير مزروعة هذا الصيف. وجاء الصيف حارا ورطبا، لذلك كانت الحقول مليئة بالأعشاب، مما جعل من الصعب على المشاة الأوكرانيين التحرك.أما بالنسبة للروس، فإن هذا يفيدهم، لأنهم يخفون مواقعهم ويدافعون عنها بسلاح آخر - الألغام.ونقلت وسائل الإعلام عن استخباراتي بريطاني: "الشجيرات تسمح للمهندسين الروس بوضع حقول ألغام سراً، وينفجر الجنود الأوكرانيون عليها لأنهم لا يلاحظون الخطر بسبب الغطاء الإضافي". يعتقد البريطانيون أن المشكلة الجديدة "تدفع الجيش الأوكراني إلى الجنون".

https://sputnikarabic.ae/20230807/دبابة-أوكرانية-تغرق-مع-طاقمها-بعد-ضربة-من-طائرة-مسيرة-روسية-فيديو-1079848921.html

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