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الجيش الروسي يحرر 11 كيلومترا على طول خط الجبهة- عاجل
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلام-سلاح-روسيا-السري-يقود-أوكرانيا-إلى-الجنون-1079850592.html
إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون
إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون
من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر بفضل الدفاع المنظم بمهارة للجيش الروسي. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T10:38+0000
2023-08-07T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ومع ذلك، هناك عامل آخر يساعد روسيا على الفوز - هذا هو التضاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.ظلت الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأعمال القتالية غير مزروعة هذا الصيف. وجاء الصيف حارا ورطبا، لذلك كانت الحقول مليئة بالأعشاب، مما جعل من الصعب على المشاة الأوكرانيين التحرك.أما بالنسبة للروس، فإن هذا يفيدهم، لأنهم يخفون مواقعهم ويدافعون عنها بسلاح آخر - الألغام.ونقلت وسائل الإعلام عن استخباراتي بريطاني: "الشجيرات تسمح للمهندسين الروس بوضع حقول ألغام سراً، وينفجر الجنود الأوكرانيون عليها لأنهم لا يلاحظون الخطر بسبب الغطاء الإضافي". يعتقد البريطانيون أن المشكلة الجديدة "تدفع الجيش الأوكراني إلى الجنون".
https://sputnikarabic.ae/20230807/دبابة-أوكرانية-تغرق-مع-طاقمها-بعد-ضربة-من-طائرة-مسيرة-روسية-فيديو-1079848921.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون

10:38 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 07.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر بفضل الدفاع المنظم بمهارة للجيش الروسي.
ومع ذلك، هناك عامل آخر يساعد روسيا على الفوز - هذا هو التضاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ظلت الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأعمال القتالية غير مزروعة هذا الصيف. وجاء الصيف حارا ورطبا، لذلك كانت الحقول مليئة بالأعشاب، مما جعل من الصعب على المشاة الأوكرانيين التحرك.
لحظة تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ روسي موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة أوكرانية تغرق مع طاقمها بعد ضربة من طائرة مسيرة روسية... فيديو
09:21 GMT
أما بالنسبة للروس، فإن هذا يفيدهم، لأنهم يخفون مواقعهم ويدافعون عنها بسلاح آخر - الألغام.
ونقلت وسائل الإعلام عن استخباراتي بريطاني: "الشجيرات تسمح للمهندسين الروس بوضع حقول ألغام سراً، وينفجر الجنود الأوكرانيون عليها لأنهم لا يلاحظون الخطر بسبب الغطاء الإضافي". يعتقد البريطانيون أن المشكلة الجديدة "تدفع الجيش الأوكراني إلى الجنون".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
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