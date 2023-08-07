https://sputnikarabic.ae/20230807/الجيش-الروسي-يحرر-11-كيلومترا-على-طول-خط-الجبهة--عاجل-1079851897.html
الجيش الروسي يحرر 11 كيلومترا على طول خط الجبهة- عاجل
الجيش الروسي يحرر 11 كيلومترا على طول خط الجبهة- عاجل
حرر الجيش الروسي مناطق واسعة على محور كوبيانسك من قبضة نظام كييف، وبلغ طول خط المناطق المحررة 11 كيلومترا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T11:23+0000
2023-08-07T11:23+0000
2023-08-07T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين: "على محور كوبيانسك، حسنت كتائب الاقتحام التابعة لمجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة في منطقتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف أثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة واسعة.كما تم صد اثني عشر هجومًا مضادًا لوحدات الألوية الميكانيكية 14 و 32 و 67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر 11 كيلومترا على طول خط الجبهة- عاجل
11:23 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
حرر الجيش الروسي مناطق واسعة على محور كوبيانسك من قبضة نظام كييف، وبلغ طول خط المناطق المحررة 11 كيلومترا على مدى الأيام الثلاثة الماضية،
وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين: "على محور كوبيانسك، حسنت كتائب الاقتحام التابعة لمجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة في منطقتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف أثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة واسعة.
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية على طول خط الجبهة في هذا الاتجاه 11 كيلومترا وأكثر من ثلاثة كيلومترات في عمق دفاع العدو.
كما تم صد اثني عشر هجومًا مضادًا لوحدات الألوية الميكانيكية 14 و 32 و 67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.