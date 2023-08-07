https://sputnikarabic.ae/20230807/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-على-محور-أفدييفكا-1079842699.html
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا
أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها على محور أفدييفكا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T07:39+0000
2023-08-07T07:39+0000
2023-08-07T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "على محور أفدييفكا كان هناك عدد من التحسينات في مواقع وحداتنا، من الصعب إلى حد ما التقدم، لكن وحداتنا تتقدم".وفقًا له، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من "خسائر فادحة للغاية" في الأفراد والمعدات العسكرية.كما أفاد مستشار بوشيلين يان غاغين الأسبوع الماضي، أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات على محور أفدييفكا التي تم استخدامها في وقت سابق أثناء تحرير أرتيوموفسك وسوليدار: القوات المسلحة تهاجم القوات الأوكرانية من ثلاث جهات - "في الجبهة وعلى الأجنحة".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجيش الأوكراني حول أفدييفكا إلى "منطقة محصنة خطيرة" يبلغ طولها كيلومترات من التحصينات. لكن غاغين قال إن القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور قد استنفدت وانخفضت شدة هجمات العدو بشكل كبير خلال الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مروحية-التمساح-تدمر-دبابة-أوكرانية-وعربة-مشاة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1079842248.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا
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أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها على محور أفدييفكا.
وقال: "على محور أفدييفكا كان هناك عدد من التحسينات في مواقع وحداتنا، من الصعب إلى حد ما التقدم، لكن وحداتنا تتقدم".
وفقًا له، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من "خسائر فادحة للغاية" في الأفراد والمعدات العسكرية.
كما أفاد مستشار بوشيلين يان غاغين الأسبوع الماضي، أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات على محور أفدييفكا التي تم استخدامها في وقت سابق أثناء تحرير أرتيوموفسك وسوليدار: القوات المسلحة تهاجم القوات الأوكرانية من ثلاث جهات - "في الجبهة وعلى الأجنحة".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجيش الأوكراني حول أفدييفكا إلى "منطقة محصنة خطيرة" يبلغ طولها كيلومترات من التحصينات. لكن غاغين قال إن القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور قد استنفدت وانخفضت شدة هجمات العدو بشكل كبير خلال الشهر.