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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-على-محور-أفدييفكا-1079842699.html
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا
أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها على محور أفدييفكا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T07:39+0000
2023-08-07T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "على محور أفدييفكا كان هناك عدد من التحسينات في مواقع وحداتنا، من الصعب إلى حد ما التقدم، لكن وحداتنا تتقدم".وفقًا له، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من "خسائر فادحة للغاية" في الأفراد والمعدات العسكرية.كما أفاد مستشار بوشيلين يان غاغين الأسبوع الماضي، أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات على محور أفدييفكا التي تم استخدامها في وقت سابق أثناء تحرير أرتيوموفسك وسوليدار: القوات المسلحة تهاجم القوات الأوكرانية من ثلاث جهات - "في الجبهة وعلى الأجنحة".وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجيش الأوكراني حول أفدييفكا إلى "منطقة محصنة خطيرة" يبلغ طولها كيلومترات من التحصينات. لكن غاغين قال إن القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور قد استنفدت وانخفضت شدة هجمات العدو بشكل كبير خلال الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مروحية-التمساح-تدمر-دبابة-أوكرانية-وعربة-مشاة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1079842248.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يحسن مواقعه على محور أفدييفكا

07:39 GMT 07.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها على محور أفدييفكا.
وقال: "على محور أفدييفكا كان هناك عدد من التحسينات في مواقع وحداتنا، من الصعب إلى حد ما التقدم، لكن وحداتنا تتقدم".
وفقًا له، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من "خسائر فادحة للغاية" في الأفراد والمعدات العسكرية.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة... فيديو
06:48 GMT
كما أفاد مستشار بوشيلين يان غاغين الأسبوع الماضي، أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات على محور أفدييفكا التي تم استخدامها في وقت سابق أثناء تحرير أرتيوموفسك وسوليدار: القوات المسلحة تهاجم القوات الأوكرانية من ثلاث جهات - "في الجبهة وعلى الأجنحة".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجيش الأوكراني حول أفدييفكا إلى "منطقة محصنة خطيرة" يبلغ طولها كيلومترات من التحصينات. لكن غاغين قال إن القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور قد استنفدت وانخفضت شدة هجمات العدو بشكل كبير خلال الشهر.
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