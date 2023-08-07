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الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الروسية-تعلق-على-اجتماع-جدة-بشأن-أوكرانيا-1079849477.html
الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين إن روسيا منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T09:40+0000
2023-08-07T09:51+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا هذا في رد نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت فيما يتعلق بلقاء عقد في جدة حول أوكرانيا مشاكل.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "بدون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".وجاء في الرد: "نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة حقًا لا يمكن تحقيقها إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشارت أيضا إلى أنه يجب تأكيد "الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا - وضعها المحايد وعدم الانحياز وغير النووي".
https://sputnikarabic.ae/20230804/السعودية-تعلن-استضافتها-اجتماعا-في-جدة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1079798096.html
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الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن أوكرانيا

09:40 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 07.08.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين إن روسيا منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا هذا في رد نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت فيما يتعلق بلقاء عقد في جدة حول أوكرانيا مشاكل.
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السعودية تعلن استضافتها اجتماعا في جدة لحل الأزمة الأوكرانية
4 أغسطس, 16:37 GMT
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "بدون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".
وجاء في الرد: "نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة حقًا لا يمكن تحقيقها إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت أيضا إلى أنه يجب تأكيد "الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا - وضعها المحايد وعدم الانحياز وغير النووي".
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