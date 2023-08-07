https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الصينية-لـسبوتنيك-بكين-ستواصل-الحوار-مع-جميع-الأطراف-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا--1079848828.html

الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك": بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا

الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك": بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوى، قد تبادل بشكل مكثف وجهات النظر مع... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T09:12+0000

2023-08-07T09:12+0000

2023-08-07T09:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقالت الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك"، إن "الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، لي هوي، قد تامت دعوته إلى جدة في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماع دولي حول أوكرانيا".وأشارت الخارجية الصينية إلى أن المشاركين في الاجتماع قيموا بشكل إيجابي مشاركة لي هوى في الاجتماع، وكذلك دور الصين في تعزيز محادثات السلام.وقالت الوزارة إن "الصين ستواصل تعزيز الحوار وتبادل (الآراء) مع جميع الأطراف، وتعزز باستمرار التوافق والثقة المتبادلة، وتسعى جاهدة لتشكيل أكبر توافق مشترك للمساهمة في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الإثنين الماضي، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي".وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: "الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا".

https://sputnikarabic.ae/20230805/السعودية-تستضيف-اجتماعا-لمستشاري-الأمن-الوطني-في-عدد-من-الدول-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1079809434.html

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