https://sputnikarabic.ae/20230807/الدفاع-الجيش-الروسي-يسيطر-على-7-معاقل-للقوات-الأوكرانية-ويدمر-سرية-مشاة-في-منطقة-أوشلان--عاجل-1079840997.html

الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أوشلان

الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أوشلان

تمكنت وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، من السيطرة على 7 نقاط لتمركز القوات الأوكرانية في منطقة أولشان. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T02:42+0000

2023-08-07T02:42+0000

2023-08-07T03:01+0000

الجيش الروسي

القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال مدير المركز الصحفي لقوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، لـ "سبوتنيك"، "خلال العمليات الهجومية على محور كوبيانسك، تمكنت المجموعات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك، وبدعم نيران الدبابات والمدفعية والطيران، من التقدم في عمق دفاعات العدو في منطقة أولشان السكنية والاستيلاء على سبعة معاقل وتسعة مراكز مراقبة، والقضاء على سرية مشاة من اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا