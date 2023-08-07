https://sputnikarabic.ae/20230807/الدفاع-الجيش-الروسي-يسيطر-على-7-معاقل-للقوات-الأوكرانية-ويدمر-سرية-مشاة-في-منطقة-أوشلان--عاجل-1079840997.html
الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أوشلان
الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أوشلان
تمكنت وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، من السيطرة على 7 نقاط لتمركز القوات الأوكرانية في منطقة أولشان. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T02:42+0000
2023-08-07T02:42+0000
2023-08-07T03:01+0000
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مدير المركز الصحفي لقوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، لـ "سبوتنيك"، "خلال العمليات الهجومية على محور كوبيانسك، تمكنت المجموعات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك، وبدعم نيران الدبابات والمدفعية والطيران، من التقدم في عمق دفاعات العدو في منطقة أولشان السكنية والاستيلاء على سبعة معاقل وتسعة مراكز مراقبة، والقضاء على سرية مشاة من اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-أمريكي-يكشف-مشكلة-الهجوم-المضاد-التي-ستحوله-إلى-كارثة-على-أوكرانيا-1079840792.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أوشلان
02:42 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 03:01 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
تمكنت وحدات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، من السيطرة على 7 نقاط لتمركز القوات الأوكرانية في منطقة أولشان.
وقال مدير المركز الصحفي لقوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، لـ "سبوتنيك"، "خلال العمليات الهجومية على محور كوبيانسك، تمكنت المجموعات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك، وبدعم نيران الدبابات والمدفعية والطيران، من التقدم في عمق دفاعات العدو في منطقة أولشان السكنية والاستيلاء على سبعة معاقل وتسعة مراكز مراقبة
، والقضاء على سرية مشاة من اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار زيبنسكي إلى أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ 4 هجمات مضادة، لكن القوات الروسية تمكنت من صدها جميعا. موضحا أن العدو تكبد خسائر بشرية، وخسائر في العتاد تتمثل في تدمير ناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" بريطانية الصنع، إضافة إلى أسر عسكريين أوكرانيين اثنين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.